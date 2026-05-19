به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، مقداد میری مدیر اطلاع رسانی وزارت کشور عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما وجود هرگونه اردوگاه متعلق به هر کشور دیگری را تکذیب می‌کنیم و تمام آنچه که رخ داده، یک عملیات ۴۸ ساعته حین جنگ علیه ایران بوده است.

میری افزود: فرماندهی عملیات مشترک این موضوع را تایید کرده و تصاویر و مدارکی وجود دارد که تایید کننده عاری بودن صحرای نجف و الانبار از هرگونه پایگاه نظامی است.

یکشنبه گذشته، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقامات عراقی از کشف دومین پایگاه نظامی و مخفی رژیم صهیونیستی در منطقه صحرای غربی این کشور خبر داد.

رسانه مذکور گزارش داد: یک پایگاه نظامی دیگر متعلق به اسرائیل در منطقه صحرای غربی عراق کشف شده است که این دومین پایگاه مخفی فاش‌شده تل‌آویو در این منطقه به شمار می‌رود.

بر اساس مستندات و گزارش‌های افشاشده، ارتش اسرائیل روند آماده‌سازی و ساخت یکی از این دو پایگاه در خاک عراق را از اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی آغاز کرده بود.

نیویورک‌تایمز در تشریح کاربری این مقرهای سرّی افزود: حداقل یکی از این دو پایگاه مستقر در صحرای غربی، به‌طور ویژه از سوی نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات‌های «پشتیبانی هوایی» و همچنین به عنوان ایستگاهی برای «سوخت‌رسانی به جنگنده‌ها» مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

این رسانه پس از افشای پایگاههای سری رژیم صهیونیستی در عراق به نقل از مقامات عراقی نوشت: واشنگتن هم در طول جنگ کوتاه‌مدت سال گذشته و هم در درگیری‌های کنونی، عراق را مجبور کرده است تا رادارهای خود را برای محافظت از هواپیماهای امریکایی خاموش کنددر حالی که این اقدام باعث شده است بغداد برای شناسایی تحرکات و فعالیت‌های خصمانه، بیش از پیش به نیروهای امریکایی وابسته شود.

این روزنامه به نقل از فرماندهان ارتش عراق افزود: در جلسات خصوصی، «عبدالامیر یارالله» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عراق، با همتایان خود در ارتش امریکا تماس گرفت و آن‌ها تأیید کردند که این نیروها متعلق به امریکا نیستند؛ از همین رو متوجه شدیم که این نیروها اسرائیلی هستند.

این منبع به نقل از سخنگوی فرماندهی عملیات کربلا تصریح کرد: شهید «عواد الشمری» پس از رصد و رویت نیروهای بیگانه، با مقامات محلی تماس گرفت، اما مدت کوتاهی پس از آن، ارتباط ما با او قطع شد. در نهایت پس از دو روز جستجو، پیکر بی‌جان او پیدا شد.

این منبع خاطر نشان کرد: اطلاعات موجود نشان می‌دهد دست‌کم یکی از پایگاه‌هایی که «عواد الشمری» کشف کرده، برای واشنگتن شناخته‌شده بوده است و این یعنی به احتمال زیاد، امریکا از وجود پایگاه‌های اسرائیلی در خاک عراق باخبر بوده است.

نیویورک تایمز افزود: نقش ایالات متحده در امنیت عراق، بخشی از محاسبات اسرائیل در این تصمیم بوده است که می‌تواند با خیال راحت و به صورت مخفیانه در عراق فعالیت کند.