تشریح مسائل مبتلابه سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی مدیران سازمان تأمین اجتماعی با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، جهت بررسی مسائل و موضوعات تأمین اجتماعی به ویژه در حوزه درمان برگزار شد.
در جریان این نشست هماندیشی، موضوعات روز مرتبط با این سازمان و به طور خاص مسائل مربوط به خدمات درمانی و مسائل تأمین اجتماعی در این حوزه مطرح و تشریح جزییات مربوطه توسط مصطفی سالاری صورت گرفت.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه، علاوه بر تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان و آثار وضعیت امروز کشور بر تأمین اجتماعی، هزینه تعهداتی سازمان تامین اجتماعی مانند پرداخت حقوق مستمری و خدمات درمانی را اجتنابناپذیر و در زمره تعهدات مهم و اساسی سازمان متبوعش دانست.
در این نشست همچنین، موضوعات پیشبینیهای بودجهای سازمان تامین اجتماعی، طرحهای تسهیلگر پرداخت بدهی و وصول مطالبات، بیمه بیکاری، افزایش درآمدها و کنترل مصارف، توسعه خدمات غیرحضوری، طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده، هزینههای درمانی و صدور احکام جدید مربوط به افزایش سالیانه و متناسبسازی سال ۱۴۰۵، امکان استفاده از ابزار نوین تهاتر بدهیها و مطالبات تأمیناجتماعی (تکو) به ویژه در حوزه درمان توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تشریح شد.
در جریان این نشست هماندیشی، رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز ضمن تقدیر از تلاشها و اقدامات تأمین اجتماعی به ویژه در شرایط جنگی کشور؛ به طرح دیدگاهها، نظرات و چالشهای مرتبط با تأمین دارو، خدمات درمانی، پروژههای درمانی، توسعه خدمات سرپایی و پرداختهای مراکز طرف قرارداد پرداختند.
در این جلسه همچنین اعضای کمیسیون در خصوص موضوعات این حوزه از جمله قیمت دارو، پزشک خانواده و کیفیت خدمات درمانی صحبت کردند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پایان این نشست، پاسخگوی سئوالات و دغدغههای مطرح شده توسط رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حوزههای مختلف به ویژه مسائل مربوط به درمان بود.
