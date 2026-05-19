۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

«اهل ایران» تلاش پاک‌بازانه صدها نفر زیر موشک بود

کارگردان یکی از اپیزودهای سریال «اهل ایران» یادداشتی درباره جان‌فشانی هنرمندان در میدان نبرد همزمان با جنگ تحمیلی سوم نوشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، رضا محبی کارگردان اپیزود «حیرانی» از سریال «اهل ایران» در یادداشتی به تجربه کار در جنگ تحمیلی سوم و واکنش لحظه‌ای هنرمندان نسبت به این اتفاق پرداخت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

«درست در همین روزهای خاک و خون و موشک و درد، در همین روزهای غرور و خیابان و عزت و آبرومندی، در همین روزهای توامان سوگ و فقدان و حماسه، در همان لحظات و ساعات اصابت‌ها و ویرانی‌ها، در همان ساعات هشدارهای تخلیه و پناه به نقاط امن، بیش از ۲۰ گروه فیلمسازی داستانی و صدها گروه کوچک و بزرگ مستندساز و راوی در کف همین خیابان‌ها، در وجب به وجب همین کوچه‌ها و در خشت به خشت همین خانه‌ها و سراها مشغول روایت و خلق برای ایران عزیز، برای این هویت به جان آمیخته، در تلاش به نوشتن با دوربین بوده و هستند.

در آن هنگام که تهمتن‌های ایران در پای لانچرها، مرگ را به بازی گرفته‌اند، در آن هنگام که خانواده‌ ایرانی اصالت و هویت خویش را در خیابان باز تعریف می‌کند و در آن هنگام که کادر خدمات و درمان و متخصصان متکثر، امید و دلگرمی مردم را بیش و بیشتر می‌کنند، سینماگران و هنرمندان تصویر نیز، به قلم، به صدا، به تصویر و صحنه، به مثابه‌ میدان نبرد می‌نگرند.

«اهل ایران» تلاش جانانه و پاک‌بازانه‌ای است که در آن بیش از صدها نفر،‌ در زیر موشک و انفجار و تلخی، برای نخستین بار، دست به روایتی به لحظه و به زبانی داستانی از همین روزها کرده‌اند. روایتی که دیگر می‌توان آن را دستاوردی تازه در سینمای ایران و چه بسا جهان نامید: سینمای داستان به هنگام (timely movie)

«اهل ایران» به لحظه‌ترین مجموعه‌ داستانی است که در روزهای جنگ و از دل قصه‌های جنگ برآمده است. اپیزود «حیرانی» نیز به یکی از وقایع کمتر پرداخته شده در این جنگ پرداخته است. «حیرانی» داستان تلاشی گروهی و امیدوارانه برای یک کاری مهم است که با بمباران بیت رهبری محاسبات آنها را تغییر و بدل به حیرانی می‌کند.»

سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان، مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان و محمدرضا منصوری تهیه‌کننده آن است، در ۱۴ قسمت ساخته و تاکنون ۱۲ اپیزود آن در ۶ موج از پلتفرم شیدا عرضه شده است و پخش آن به صورت هفتگی در روزهای جمعه ادامه دارد.

عطیه موذن

