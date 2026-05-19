به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، رضا محبی کارگردان اپیزود «حیرانی» از سریال «اهل ایران» در یادداشتی به تجربه کار در جنگ تحمیلی سوم و واکنش لحظه‌ای هنرمندان نسبت به این اتفاق پرداخت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

«درست در همین روزهای خاک و خون و موشک و درد، در همین روزهای غرور و خیابان و عزت و آبرومندی، در همین روزهای توامان سوگ و فقدان و حماسه، در همان لحظات و ساعات اصابت‌ها و ویرانی‌ها، در همان ساعات هشدارهای تخلیه و پناه به نقاط امن، بیش از ۲۰ گروه فیلمسازی داستانی و صدها گروه کوچک و بزرگ مستندساز و راوی در کف همین خیابان‌ها، در وجب به وجب همین کوچه‌ها و در خشت به خشت همین خانه‌ها و سراها مشغول روایت و خلق برای ایران عزیز، برای این هویت به جان آمیخته، در تلاش به نوشتن با دوربین بوده و هستند.

در آن هنگام که تهمتن‌های ایران در پای لانچرها، مرگ را به بازی گرفته‌اند، در آن هنگام که خانواده‌ ایرانی اصالت و هویت خویش را در خیابان باز تعریف می‌کند و در آن هنگام که کادر خدمات و درمان و متخصصان متکثر، امید و دلگرمی مردم را بیش و بیشتر می‌کنند، سینماگران و هنرمندان تصویر نیز، به قلم، به صدا، به تصویر و صحنه، به مثابه‌ میدان نبرد می‌نگرند.

«اهل ایران» تلاش جانانه و پاک‌بازانه‌ای است که در آن بیش از صدها نفر،‌ در زیر موشک و انفجار و تلخی، برای نخستین بار، دست به روایتی به لحظه و به زبانی داستانی از همین روزها کرده‌اند. روایتی که دیگر می‌توان آن را دستاوردی تازه در سینمای ایران و چه بسا جهان نامید: سینمای داستان به هنگام (timely movie)

«اهل ایران» به لحظه‌ترین مجموعه‌ داستانی است که در روزهای جنگ و از دل قصه‌های جنگ برآمده است. اپیزود «حیرانی» نیز به یکی از وقایع کمتر پرداخته شده در این جنگ پرداخته است. «حیرانی» داستان تلاشی گروهی و امیدوارانه برای یک کاری مهم است که با بمباران بیت رهبری محاسبات آنها را تغییر و بدل به حیرانی می‌کند.»

سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان، مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان و محمدرضا منصوری تهیه‌کننده آن است، در ۱۴ قسمت ساخته و تاکنون ۱۲ اپیزود آن در ۶ موج از پلتفرم شیدا عرضه شده است و پخش آن به صورت هفتگی در روزهای جمعه ادامه دارد.