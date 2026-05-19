به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از امروز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، ناپایداری‌های همرفتی به صورت بارش باران، رعدوبرق، تگرگ، وزش باد به نسبت شدید مناطق غربی و شمالی استان را فرا می گیرد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، وقوع این ناپایداری‌های همرفتی، امروز در بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن(داران)، دهاقان، سمیرم، فریدونشهر، کاشان، گلپایگان، شاهین شهر و میمه و عسگران آغاز شده و طی فردا چهارشنبه در نواحی شمال و شرق استان به ویژه شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، کاشان، کوهپایه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نطنز و ورزنه فراگیر می شود و روز پنجشنبه در نواحب شمال استان به ویژه اردستان، بادرود، خور و بیابانک، کاشان، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نطنز و آران و بیدگل ادامه خواهد یافت.

هواشناسی نسبت به احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها بویژه در گردنه‌های کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که از توقف یا عبور و مرور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود.

در ادامه هواشناسی اصفهان بر لزوم احتیاط در سفرهای برون شهری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، در فعالیت‌های کشاورزی، خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرده است.