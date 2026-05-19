به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه ۳، محمود افراخته معاون امور اجتماعی و فرهنگی در این خصوص ابراز داشت: با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و الگوگیری از سبک زندگی فاطمی، مراسم ویژه‌ای به مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ و سپاه ناحیه مفتح در میادین ونک و مادر برگزار شد.

افراخته ابراز داشت: این آیین که با استقبال پرشور شهروندان تهرانی همراه بود، در حالی برگزار شد که بارش باران رحمت الهی، فضایی معنوی و پرطراوت به این رویداد بخشیده بود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ بیان داشت: در این ویژه‌برنامه که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در فضایی شاد و معموی برگزار شد، ۱۲ زوج جوان تهرانی که از آن‌ها با عنوان "زوج‌های جانفدا" یاد می‌شود، آغاز زندگی مشترک خود را در میان مردم جشن گرفتند.

افراخته افزود: هدف از این اقدام را تقویت پیوندهای اجتماعی و تاکید بر اهمیت تشکیل خانواده در نظام ارزشی انقلاب اسلامی عنوان کردند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ گفت: حضور در تجمعات مردمی برای برگزاری جشن ازدواج، نشان‌دهنده پیوند عمیق سنت‌های اصیل اسلامی با حضور اجتماعی مردم در میادین اصلی شهر است.

افراخته اظهار داشت: این جشن که با برنامه‌های فرهنگی، مدیحه‌سرایی و فضای مفرح همراه بود، بار دیگر یادآور سادگی، صفا و پایداری پیوند الهی در سایه الگوهای برتر دینی شد تا آغازگر مسیری روشن برای این زوج‌های جوان جانفدا باشد.