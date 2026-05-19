وزیر دفاع پاکستان: اسرائیل به دنبال جنگ است اما جنگی نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز سه شنبه گفت که به‌نظر او احتمال ازسرگیری جنگ ایران پایین است و دلیل این ارزیابی را مخالفت افکار عمومی آمریکا با ورود مستقیم به یک جنگ تازه در خاورمیانه عنوان کرد.

وی افزود: اسرائیل به‌شدت خواهان آن است که جنگ دوباره آغاز شود و آمریکا در کنار آن وارد جنگ شود.

وی با اشاره به مخالفت افکار عمومی آمریکا با جنگ، افزود: من کارشناس دیپلماسی نیستم، اما حس من این است که این جنگ دوباره رخ نخواهد داد.

وزیر دفاع پاکستان همچنین با اشاره به مخالفت جامعه آمریکا با جنگ جدید در منطقه گفت: جنگ‌ها زمانی رخ می‌دهند که مردم از آن حمایت کنند. وقتی افکار عمومی پشتیبان نباشد، جنگی هم شکل نمی‌گیرد.

پاکستان از زمان آغاز درگیری‌ها، نقش میانجی را ایفا کرده است. این جنگ پس از حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به تهران در ۲۸ فوریه آغاز شد؛ حملاتی که با واکنش متقابل ایران و مسدود شدن تنگه هرمز همراه شد. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان به‌شمار می‌رود و حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند.