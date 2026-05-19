به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه تسهیلات استان اردبیل اظهار کرد: بانک‌های دولتی ۷۰ درصد و بانک‌های خصوصی ۳۰ درصد از منابع داخلی خود را باید به تولید و پرداخت تسهیلات اختصاص دهند.

وی با تأکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات طرح‌های معرفی‌شده، افزود: تأخیر در پرداخت که منجر به افزایش هزینه تمام‌شده شود، پذیرفتنی نیست.

معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار اردبیل گفت: در سال جاری ۲۴ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای خرد اختصاص یافته که معرفی‌ها توسط دستگاه‌ها و دبیرخانه صورت گرفته است.