به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به آمار رسمی‌ ملی، استان اردبیل در رتبه دوم نرخ جمعیت فعال اقتصادی و به اصطلاح دیگر آماده ورود به بازار کار است که این موضوع با آموزش، توانمندسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، به یک محرک بسیار بزرگ برای تولید استان محسوب می‌شود.

وی افزود: تکمیل و بهره‌برداری ۵۴۰ طرح اقتصادی در حوزه‌های مختلف با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصد، جزو اولویت‌های اصلی استان اردبیل محسوب می‌شود و با بهره‌برداری این طرح‌ها، شاهد ۱۸هزار اشتغال‌زایی پایدار با پرداخت بیمه خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه هدف‌گذاری نرخ بیکاری امسال ۷/۵درصد است، گفت: عملیات اجرایی ۲۸ طرح طی سال جاری با سرمایه‌گذاری ۴۲هزار میلیارد تومان شروع شده و سال گذشته نیز ۱۸ پروژه زیرساختی با تخصیص یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری رسید.

امامی یگانه ادامه داد: بانک‌های استان مکلف به پرداخت ۲۲هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی هستند که انتظار می‌رود با هماهنگی‌های لازم بین استانداری و بانک‌های عامل مرکز، روند پرداخت این تسهیلات تسریع شود.