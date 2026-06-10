به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست کارگروه تسهیلات و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: تاکنون عملیات اجرایی ۲۸ تفاهم‌نامه با حجم سرمایه‌گذاری ۴۳هزار میلیارد تومان آغاز شده است و دستگاه‌های اجرایی متولی باید روند اجرای این طرح‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری کنند، فرمانداران نیز موظف هستند بر پیشرفت و رفع موانع این پروژه‌ها نظارت دقیق داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت برخی از پروژه‌های کلیدی استان اردبیل، افزود: طرح‌های سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی نمین و منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل - بیله‌سوار از مهم‌ترین پروژه‌های این تفاهم‌نامه‌ها محسوب می‌شوند و هرگونه تأخیر در اجرای آن‌ها غیرقابل قبول خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و پیگیری مستمر مسائل و مشکلات طرح‌های آغازشده را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیران اجرایی و فرمانداران در سال جاری عنوان کرد.

خلیلی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیلات تأکید کرد و گفت: استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها می‌تواند روند تکمیل، بهره‌برداری و رفع موانع پیش‌روی طرح‌های سرمایه‌گذاری را تسریع کند.

وی با اشاره به تأکید استاندار اردبیل بر تسریع اجرای تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بیان کرد: جلسات بررسی و پیگیری طرح‌های مرتبط با تفاهم‌نامه‌های همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سفر ریاست جمهوری به‌صورت هفتگی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: علاوه بر برگزاری این نشست‌ها، بازدیدهای میدانی از طرح‌های آغازشده نیز در دستور کار قرار دارد تا روند پیشرفت پروژه‌ها به‌طور مستمر رصد شده و نتایج آن به اطلاع مسؤولان و سرمایه‌گذاران برسد.