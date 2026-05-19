به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، ایران‌خودرو اعلام کرد با توجه به استقبال گسترده متقاضیان و تنوع محصولات در طرح مشارکت در تولید، سامانه فروش امروز (سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت) تا ساعت ۱۷ فعال است و فردا (چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت) از ساعت ۹ صبح مجدداً پذیرای متقاضیان خواهد بود.

این تصمیم به دلیل تعدد برنامه‌های فروش، تفاوت در موعدهای تحویل و ضرورت پشتیبانی فنی سامانه اتخاذ شده است.

با وجود اختصاص دو روز نخست ثبت‌نام به طرح‌های «جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده»، به درخواست این متقاضیان، ثبت‌نام هر دو گروه از امروز مجدد فراهم شده و فردا نیز همزمان با متقاضیان عادی ادامه خواهد داشت.

ایران‌خودرو از همه متقاضیان خواست برای جلوگیری از تأخیر یا مشکل احتمالی، زمان‌بندی اعلام‌شده را رعایت کنند.