۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

ثبت‌نام ایران‌خودرو چهارشنبه هم ادامه دارد

ایران‌خودرو اعلام کرد با توجه به استقبال گسترده متقاضیان و تنوع محصولات در طرح مشارکت در تولید، ثبت نام تا فردا چهارشنبه هم ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، ایران‌خودرو اعلام کرد با توجه به استقبال گسترده متقاضیان و تنوع محصولات در طرح مشارکت در تولید، سامانه فروش امروز (سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت) تا ساعت ۱۷ فعال است و فردا (چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت) از ساعت ۹ صبح مجدداً پذیرای متقاضیان خواهد بود.

این تصمیم به دلیل تعدد برنامه‌های فروش، تفاوت در موعدهای تحویل و ضرورت پشتیبانی فنی سامانه اتخاذ شده است.

با وجود اختصاص دو روز نخست ثبت‌نام به طرح‌های «جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده»، به درخواست این متقاضیان، ثبت‌نام هر دو گروه از امروز مجدد فراهم شده و فردا نیز همزمان با متقاضیان عادی ادامه خواهد داشت.

ایران‌خودرو از همه متقاضیان خواست برای جلوگیری از تأخیر یا مشکل احتمالی، زمان‌بندی اعلام‌شده را رعایت کنند.

