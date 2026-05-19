فراخوان ارسال مقاله به کنفرانس ملی«حکمرانی خردمندانه توسعه پایدارشهری»

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبان الهی، با اشاره به تغییر در زمان برگزاری نخستین کنفرانس ملی «حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری: هم‌افزایی راهبردی برندینگ و مدیریت شهری» به دلیل شرایط کشور، اظهار کرد: به منظور حضور و مشارکت فرهیختگان و صاحب‌نظران، تا اطلاع ثانوی پذیرای مقالات علمی و پژوهشی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه کنفرانس با هدف بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های نوین مدیریت شهری در رفسنجان برگزار می‌شود، افزود: با توجه به اینکه زمان برگزاری کنفرانس به تعویق افتاده است، از تمامی پژوهشگران، استادان دانشگاه و مدیران اجرایی دعوت می‌کنم تا در روزهای پیش‌رو دستاوردهای علمی و مقالات خود را برای ارائه در این رویداد ملی ارسال کنند.

الهی، با اشاره به اینکه این کنفرانس با همکاری دانشگاه ولی‌عصر(عج)، شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان و با مشارکت نهادهای علمی و اجرایی کشور برنامه‌ریزی شده است، گفت: هدف اصلی کنفرانس، تبیین راهکارهای عملیاتی برای توسعه پایدار شهری با تکیه بر رویکردهای بومی و ملی است.

وی از افزوده شدن یک محور جدید متناسب با شرایط حاضر خبر داد و تصریح کرد: برنامه‌ریزی فضایی، مشارکت مردمی و برند شهری، هنر و معماری، هویت، چشم‌انداز و برند شهری، خدمات شهری، محیط‌زیست و برند شهری، گردشگری، دیپلماسی شهری، تجارب بین‌المللی و برند شهری، مدیریت هوشمند، حکمرانی خردمندانه و برند شهری، مشارکت اقتصادی، درآمد پایدار و برند شهری و پدافند غیرعامل و تاب‌آوری در مدیریت پایدار شهری از محورهای این رویداد است.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام، ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایتhttps://wgdc.vru.ac.ir مراجعه یا از طریق پست الکترونیک wgdc@vru.ac.ir و شماره‌های ۰۳۴۳۱۳۱۲۸۱۸ – ۰۳۴۳۱۳۱۱۲۸۰۰ و ۰۹۹۰۴۲۴۸۱۸۳ در پیام‌رسان ایتا یا مراجعه به دانشکده علوم اداری و اقتصاد در دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان با دبیرخانه در ارتباط باشند.