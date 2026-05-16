عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ پاسخگوی تقاضا نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بینالمللی انرژی در تازهترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ میلادی بهدلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال تردد از تنگه هرمز پاسخگوی تقاضا نخواهد بود.
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال تردد از تنگه هرمز و بهدنبال آن کاهش تولید و صادرات کشورهای حاشیه خلیج فارس، بزرگترین بحران عرضه نفت در تاریخ را رقم زده و قیمت نفت را به شدت افزایش داده است.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد: با توجه به اختلال تردد از تنگه هرمز، مجموع افت تولید کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک میلیارد بشکه فراتر رفته و عبور بیش از روزانه ۱۴ میلیون بشکه نفت متوقف شده و شوک عرضه بیسابقهای را رقم زده است.
بر اساس برآورد آژانس بینالمللی انرژی مجموع عرضه نفت در سال ۲۰۲۶ میلادی روزانه یک میلیون و ۷۸۰ هزار بشکه پایین از مجموع تقاضا خواهد بود و مازاد روزانه ۴۱۰ هزار بشکهای پیشبینیشده در گزارش ماه گذشته میلادی را از بین میبرد و نزدیک به مازاد روزانه ۴ میلیون بشکهای در گزارش دسامبر است.
تشدید کمبود عرضه در ۲۰۲۶
این نهاد بینالمللی اعلام کرد که تازهترین برآوردها از عرضه و تقاضا نشان میدهد که بازار نفت تا پایان سهماه سوم سال ۲۰۲۶ میلادی، حتی با فرض پایان تنشها در خاورمیانه تا اوایل ماه ژوئن، همچنان با کمبود شدید عرضه روبهرو خواهد بود.
بر اساس آژانس بینالمللی انرژی، کاهش عرضه در سهماه دوم ۲۰۲۶ به روزانه ۶ میلیون بشکه میرسد.
برآورد اولیه آژانس بینالمللی انرژی، از سرگیری تدریجی تردد از تنگه هرمز از سهماه سوم امسال به بعد است و این اوضاع میتواند منجر به بازگشت تدریجی بازار به مازاد متوسط تا سهماه چهارم و پر شدن دوباره ذخیرهسازیها شود.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که افت عرضه منجر به کاهش ۲۴۶ میلیون بشکهای ذخیرهسازیهای نفت جهان در ماههای مارس و آوریل شد و این موضوع میتواند نوسانهای قیمت را پیش از دوره اوج تقاضا در تابستان افزایش دهد.
این نهاد بینالمللی در ماه مارس تصمیم گرفت با هدف ثباتبخشی به بازارهای جهانی بهطور هماهنگ ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی برداشت کند.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که از این رقم تاکنون حدود ۱۶۴ میلیون بشکه برداشت شده است.
بر اساس اعلام این نهاد بینالمللی، عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ بهدلیل تنشهای خاورمیانه حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه کاهش مییابد.
آژانس بینالمللی انرژی برآوردهای پیشین خود را که افت روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکهای را نشان میداد، کاهش داد.
کاهش تقاضا در سال ۲۰۲۶ میلادی
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرد که تقاضا در سال جاری میلادی روزانه ۴۲۰ هزار بشکه کاهش مییابد، در حالی که برآوردهای پیشین افت روزانه ۸۰ هزار بشکهای را نشان میداد.
این نهاد بینالمللی اعلام کرد که مصرف نفت هم بهدلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران زیر فشار است زیرا افزایش قیمتها منجر به تخریب تقاضا و کندتر شدن روند رشد اقتصادی میشود.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که نخستین برآوردهای خود درباره عرضه و تقاضای جهانی نفت را برای سال ۲۰۲۷ در گزارش ژوئن خود منتشر خواهد کرد و این تأخیر بهدلیل اوضاع ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رخ داده است.
در حالی که انتشار گزارش سالانه ۲۰۲۶ که قرار بود ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۴۰۵) باشد به تعویق افتاده و هنوز تاریخ تازهای برای انتشار آن تعیین نشده است.
