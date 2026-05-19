عملیات اجرایی سنگفرش بلوار ورودی شمال شهر گناوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر سه شنبه در بازدید از این پروژه به همراه رییس اداره راهداری شهرستان گناوه اظهار کرد : باتوجه به اینکه مبادی ورودی تأثیر بسزایی در تصورات مخاطبان و مسافران دارد و از مهم‌ترین نشانه‌ها و نمادها در ساختار شهری محسوب می‌شود، این پروژه نیز در همین راستا اجرایی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه افزود: برای اجرای این پروژه ۱۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی ها و سرمایه ای شهرستان تامین و توسط راهداری و حمل و نقل جاده ای اجرا می شود.

وی یادآور شد: پروژه سنگفرش بلوار ورودی شهر گناوه به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر و با عرض ۲.۸۰ متر انجام می شود.