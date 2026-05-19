به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر سه‌شنبه در نشست پایانی تور رسانه‌ای یک‌روزه مدیران و کارشناسان روابط عمومی ادارات کل استان بوشهر به میزبانی بخشداری ارم، که در جوار سد دهرود برگزار شد، ضمن قدردانی از عنایت ویژه استاندار بوشهر و فرماندار شهرستان دشتستان که علاقه و نگاه توسعه‌محوری به این بخش دارند، از پیگیری‌های مجدانه نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در رفع موانع و مشکلات منطقه تقدیر کرد.

بخش ارم؛ پهناور اما محروم

بخشدار ارم با ارائه تصویری شفاف از شرایط منطقه اظهار کرد: بخش ارم به عنوان پهناورترین، بزرگ‌ترین و در عین حال محروم‌ترین بخش شهرستان دشتستان و استان بوشهر، با دارا بودن ۴۶ روستا، آبادی و تیره عشایری، نیازمند توجهی عاجل و عملیاتی است.

وی نبود جاده دسترسی مناسب، چالش آب شرب و تأمین آب کشاورزی را به عنوان سه مطالبه اساسی مردم صبور، نجیب و شریف این بخش عنوان کرد و افزود: احیای سد دهرود به عنوان شریان اقتصادی منطقه، تضمین‌کننده امنیت غذایی و مانع مهاجرت روستاییان خواهد بود.

تور رسانه‌ای یک‌روزه مدیران و کارشناسان روابط عمومی ادارات کل استان بوشهر به میزبانی بخشداری ارم، با بازدید از ظرفیت‌های بوم‌گردی روستای تنگ سوک و زیرساخت حیاتی سد دهرود به کار خود پایان داد.

در پایان این برنامه، بخشدار ارم با اهدای لوح سپاس به یکایک مهمانان، از آنان به عنوان راویان صادق رنج‌ها و رویش‌های این دیار یاد کرد.