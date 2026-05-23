تبعات جنگ علیه ایران؛ ثبت ۷۰ هزار مورد ورشکستگی در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، مارین لوپن، رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه گفت دولت این کشور در مقابله با بحران سوخت ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه ناکام مانده است.

این سیاستمدار افزود تا کنون ۷۰ هزار مورد ورشکستگی ثبت شده و بنابراین پیشنهادهای دولت هیچ دلیلی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران به ناامن شدن تنگه هرمز برای عبورومرور کشتی ها دامن زدند. جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.