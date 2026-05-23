  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۳

داداشی: رگبارهای پراکنده در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

داداشی: رگبارهای پراکنده در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی روزهای آینده در مناطق شمالی و شمال شرق استان احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده حاکم بودن جوی نسبتاً پایدار در خراسان شمالی طی امروز است و پدیده غالب در استان وزش باد، گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط به ویژه نیمه شمالی احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: برای فردا و روز دوشنبه نیز جوی نسبتاً ناپایدار پیش‌بینی می‌شود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در نوار شمالی استان احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه نیز جو استان نسبتاً ناپایدار خواهد بود و در ساعات بعدازظهر در مناطق شمال شرق استان احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و در سایر نقاط آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری خواهد بود.

داداشی درباره وضعیت دمایی استان گفت: طی روزهای آینده تغییرات دمایی قابل توجهی در خراسان شمالی مشاهده نخواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته کوسه با ۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند و در همین مدت دمای بجنورد بین ۱۰ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

کد مطلب 6838152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها