بسم‌الله الرحمن الرحیم



«منَ الْمُؤْمنینَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْه فَمنْهُم مَّن قَضَی نَحْبَهُ وَمنْهُم مَّن یَنتَظرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدیلًا»



سالروز عروج ملکوتی خادم‌الرضا علیه السلام، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رضوان الله تعالی علیه، رئیس‌جمهور مغتنم و همراهان عالی‌قدر ایشان، یادآور پیوند ناگسستنی «خدمت خالصانه» با «فرهنگ شهادت» در تراز انقلاب اسلامی است.



شخصیتی که در جایگاه ریاست‌جمهوری، نه تنها مجری قوانین، بلکه نماد عینی اخلاق، عدالت و ولایت‌مداری بود و با کارنامه‌ای مشحون از مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر، نام خود را در حافظه تاریخی ملت ایران به عنوان «شهید تراز خدمت» ثبت کرد.



امروز در حالی به سوگ آن مرد میدان می‌نشینیم که کشور در میانه میدانی پیچیده و چندبعدی از تقابل‌های راهبردی قرار دارد. دشمنان نظام اسلامی با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای خود، از جنگ‌های ترکیبی شناختی و رسانه‌ای گرفته تا فشارهای ظالمانه اقتصادی و تهدیدات امنیتی، قصد دارند وحدت و اقتدار ملی را هدف قرار دهند و اراده پولادین ملت را بشکنند.



در چنین بزنگاه تاریخی، سیره شهید رئیسی برای ما نه یک خاطره، بلکه یک «راهبرد عملیاتی» است؛ راهبردی که بر پایه‌های مستحکم «عقلانیت انقلابی»، «عدالت‌گستری»، «مقاومت فعال» و «اتکای به ظرفیت‌های درون‌زای داخلی» بنا شده است.



مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با پاسداشت یاد و خاطره آن شهید والامقام، بر این باور است که عبور موفق از این کارزار پیچیده، نیازمند «مدیریت جهادی» و پیوند مستحکم میان مردم و کارگزاران نظام است و با تأسی به سلوک آن مدیر خدمتگزار، بر اصول بنیادین زیر تأکید می‌کند:



۱_پایداری بر ارزش‌های تمدن‌ساز انقلاب اسلامی در تمامی سطوح حکمرانی.



۲_تقویت روحیه ایثار و مقاومت در برابر جنگ‌های ترکیبی دشمنان برای حفظ استقلال و امنیت ملی.



۳_تلاش خستگی‌ناپذیر برای تحقق عدالت اجتماعی و گره‌گشایی از معیشت مردم به عنوان اولویت اصلی کشور.



۴_توسعه ظرفیت‌های دانشی و مدیریتی برای مقابله با هجمه‌های دشمن و دستیابی به قله‌های پیشرفت علمی و اقتصادی.



۵_تقویت وحدت و همدلی ملی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان.



این مرکز ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای امام راحل رحمة الله علیه، رهبر شهید انقلاب رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بر ادامه مسیر آن شهید خدوم تأکید کرده و از خداوند متعال، علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی را برای شهدای خدمت مسئلت می‌نماید. باشد که در سایه بصیرت ملت و همت مسئولان، پرچم سرافرازی ایران اسلامی همواره در اهتزاز بماند.



مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

۳۰ اردیبهشت‌ماه