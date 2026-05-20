علیرضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط مناسب باغات انار شهرستان ساوه اظهار کرد:بارندگیهای مؤثر بهاره در سال جاری شرایط رویشی و باردهی باغات را مطلوب کرده و این شرایط نویدبخش سالی پرمحصول برای تولیدکنندگان است.
وی افزود: بررسیهای میدانی و پایشهای دقیق کارشناسی جهاد کشاورزی نشان میدهد که امسال شاهد یکی از بهترین فصول برداشت باشیم و بر اساس برآوردهای انجام شده، پیشبینی میشود حدود ۱۵۰ هزار تن محصول از سطح ۹۵۰۰ هکتار باغات انار شهرستان برداشت شود.
رئیس جهاد کشاورزی ساوه با اشاره به چالشهای پیش روی تولید گفت:چالشهایی از جمله مدیریت منابع آب، آفتابسوختگی میوه، ترکیدگی و آفت کرم گلوگاه از مهمترین مسائل کیفی در تولید انار هستند که برای همه این موارد، راهکارهای علمی و فنی شناسایی شده و روند بهبود، اصلاحات، اقدامهای پیشگیرانه و برنامههای تحقیق و توسعه با جدیت در حال انجام است تا محصولی باکیفیت و اقتصادی در اختیار باغداران و بازار قرار گیرد.
وی با تأکید بر نگاه پژوهشمحور جهاد کشاورزی افزود: کارگروههای تخصصی، کلینیکهای گیاهپزشکی، پایشهای میدانی و دورههای ترویجی در طول سال فعال هستند تا روند کنترل چالشها بهصورت مستمر و هدفمند پیش برود.
طهماسبی همچنین با اشاره به تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره ملی انار ساوه گفت: این دبیرخانه با مشارکت فرمانداری و دستگاههای مرتبط، علاوه بر انسجامبخشی به برنامهریزی جشنواره، به معرفی ظرفیتهای تولید، صنایع فرآوری و بازاریابی کمک خواهد کرد و این مهم هدفگذاری شده که جایگاه انار ساوه بهعنوان یک برند معتبر ملی و جهانی بیش از گذشته تثبیت شود.
وی تصریح کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، تلاش باغداران سختکوش و اقدامات علمی جهاد کشاورزی، نویدبخش سالی بسیار پربار و موفق برای بخش کشاورزی شهرستان ساوه است.
