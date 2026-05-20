ادارات شهرستان کرمان به دلیل گرد و غبار هوا تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان لحظاتی پیش اعلام کرد: با توجه به افزایش شاخصهای آلایندگی هوا و در راستای حفظ سلامت عمومی شهروندان، تمامی ادارات، دستگاههای دولتی و اجرایی در شهر کرمان، بخش مرکزی، شهداد و چترود امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه تعطیل است.
همچنین بر اساس این اطلاعیه، نهادهای امدادی، خدماتی و نظامی همچنان فعال بوده و به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
بر اساس اعلام مدیریت بحران کرمان تصمیم گیری درباره تعطیلی در سایر شهرستانهای استان کرمان بر عهده فرمانداران هر شهرستان است.
گفتنی است اداره کل مدیریت بحران استان کرمان صبح امروز در اطلاعیه ای از تاخیر دو ساعته آغاز به کار ادارات شهرستان کرمان خبر داده بود.
