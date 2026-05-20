به گزارش خبرنگار مهر،نشست مطبوعاتی عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران و مهدی علیزاده، مدیرعامل اتوبوسرانی شهر تهران با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

نوسازی ۳۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری پس از ۱۵ سال

مدیرعامل اتوبوسرانی تهران از ورود ۱۵ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری جدید به ناوگان پایتخت خبر داد.

علیزاده در این نشست با اشاره به قرارداد ۲۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری تصریح کرد: از این تعداد، تاکنون ۳۰ دستگاه وارد ناوگان شده و ۵۱ دستگاه دیگر در بندرعباس در گمرک است که روند ترخیص آنها با مشکلاتی مواجه شده است.

وی افزود: از قرارداد اولیه ۲۰۰ دستگاه، ۱۰۰ دستگاه عملیاتی و وارد کشور شده و امیدواریم با تلاش مسئولان، چهره شهر در خطوط BRT (اتوبوس‌های تندرو) مشهود شود.

تأکید بر تداوم خدمات در شرایط سخت

مدیرعامل اتوبوسرانی با قدردانی از زحمات کارکنان این حوزه گفت: با تلاش مسئولان و کارگران خدوم، کار در جنگ (تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی) تعطیل نشد و نوسازی متوقف نماند. خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت و با قدرت به مسیر نوسازی می‌رویم.

رونمایی از اتوبوس با نمایی از بیت رهبری

علیزاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود از تهیه یک اتوبوس ویژه با نمایی از بیت رهبری (مقام معظم رهبری) خبر داد و اظهار داشت: به یاد رهبر شهید عزیز و در راستای گسترش اقدامات شهرداری تهران برای هوای پاک، این اتوبوس طراحی شده است. با کمک سخنگوی شهرداری تهران، این اتوبوس در میادین اصلی از جمله میدان انقلاب و میدان صادقیه مستقر خواهد شد و دلنوشته‌های مردم در قالب آن استفاده می‌شود.

آمار نوسازی از ابتدای دوره ششم تا پایان قراردادها

وی با اشاره به عملکرد مدیریت شهری ششم خاطرنشان کرد: از ابتدای این دوره تاکنون حدود ۲۳۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده است. تا پایان دوره ششم، باقی قراردادها را نیز به سرانجام می‌رسانیم.

علیزاده در خصوص قرارداد شرکت عقاب افزود: از قرارداد ۱۰۰۰ دستگاه با این شرکت، ۷۰۰ دستگاه مهیا شده و فردا (پنج‌شنبه) ۲۰ دستگاه دیگر تحویل می‌شود که مجموعاً به ۷۲۰ دستگاه می‌رسد.

بازسازی ۶۰۰ دستگاه فرسوده و وضعیت ناوگان فعال

مدیرعامل اتوبوسرانی تهران با اشاره به بازسازی و بهسازی ناوگان گفت: نزدیک به ۶۰۰ دستگاه اتوبوس که عمر آنها از ۱۵ سال گذشته بود، نوسازی (بازسازی اساسی) شده است تا از نظر زیست‌محیطی و فنی درخور شهروندان باشد. در حال حاضر ۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در سطح شهر تهران مشغول خدمات‌رسانی هستند.

فعالیت شبانه‌روزی اتوبوس‌ها در زمان موشک‌باران

عبدالمطهر محمدخانی در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: از بخش‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفت، حمل‌ونقل و دو حوزه مترو و اتوبوسرانی بود. در جنگ (اشاره به حملات اخیر موشکی)، اتفاقات مهمی در این حوزه افتاد. در شرایط موشک‌باران، تمام خطوط اتوبوسرانی ما فعال بود و خطوط تندرو به صورت شبانه‌روزی کار می‌کردند.

وی افزود: ما یک پیک جدید در طول شبانه‌روز به دلیل حضور مردم در تجمعات شبانه در میادین داشتیم که نشان از آمادگی و انعطاف ناوگان حمل‌ونقل عمومی دارد.

واردات اتوبوس‌ها در اوج محاصره دریایی؛ «تو دهنی به دشمنان»

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به مسئله واردات اتوبوس‌های جدید تصریح کرد: این اتفاق واقعاً به سهم ما یک تو دهنی به دشمنان ما هست که مدعی محاصره ایران بودند. در همین حین محاصره دریایی، ما این اتوبوس‌ها را وارد شهر کردیم.

محمدخانی خاطرنشان کرد: با حضور آقای زاکانی (شهردار تهران) در زمان جنگ، این اتوبوس‌ها رونمایی شد و این یک افتخار برای مدیریت شهری است.

قرارداد ۶۵۰۰ دستگاهی و پای کار بودن شهرداری

محمدخانی با اشاره به قرار جامع شهری برای ناوگان اتوبوسرانی گفت: مجموع قرار شهری برای اتوبوس‌ها ۶۵۰۰ دستگاه است. شهرداری تهران تمام تعهدات خود را در خرید آنها، از جمله پیش‌پرداخت و تسهیلات، انجام داده است.

وی افزود: بخشی از این موضوع برمی‌گردد به تولیدکنندگان داخلی که ان‌شاءالله این مسیر را با سرعت بیشتری پیش ببریم. امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، شاهد تحول اساسی در حمل‌ونقل عمومی تهران باشیم.

شرایط جنگی و تشخیص شهرداری و شورا

عبدالمطهر محمدخانی در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: یک مسئله تشخیص شهرداری و شورای شهر محترم در رابطه با رایگان شدن در شرایط جنگ بود. از ۱۵ اردیبهشت، چون شرایط خاص در کشور حاکم است، ما تصمیم گرفتیم تا ۱۵ خرداد رایگان باشد ولی این طرح رأی نیاورد.

همزمانی با طرح جدید برای اقشار خاص

سخنگوی شهرداری توضیح داد: تصور ما این بود که طرح جدیدی که بخشی از نمایندگان و شورای شهر در خصوص رایگان کردن خدمات شهروندی برای اقشار خاص دارند، با این موضوع همزمان شود و ما بتوانیم این رایگانی را ادامه دهیم. این طرح به تصویب رسید.

جلسه یکشنبه شورای شهر؛ تداوم رایگانی تا تصویب نهایی

محمدخانی با اشاره به جزئیات تصمیم‌گیری آینده خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله در جلسه بعدی شورای شهر که یکشنبه خواهد بود، تصمیم بر این شد تا روزی که طرح بررسی شود و ان‌شاءالله مورد تصویب قرار گیرد، این رایگان بودن قطع نشود و دوگانگی ایجاد نشود. ما این مسیر را ادامه می‌دهیم و منتظریم با نظر اکثریت نمایندگان شهر به تصویب برسد.

تفاهم شهرداری و شورا؛ استفاده از اختیارات شهرداری

وی همچنان تأکید کرد: تفاهمی بین شهرداری و شورا در این زمینه شده بود. این موضوع بخشی در اختیار شهرداری است و شهرداری دارد از این اختیاراتش استفاده می‌کند. به همین دلیل، تا حصول نتیجه نهایی، خدمات مترو و اتوبوس به صورت رایگان به شهروندان ارائه خواهد شد.

جزئیات ناوگان جدید: ۷۵ دستگاه اتوبوس ۱۶ متری سه‌کابین

محمدخانی اظهار داشت: ما قرارداد ۷۵ دستگاه اتوبوس ۱۶ متری سه‌کابین داریم. ان‌شاءالله بعد از اتمام پروژه اتوبوس‌های ۱۸ متری، می‌رویم سراغ اتوبوس‌های ۱۶ متری. این اتوبوس‌ها در خط آزادی - تهرانپارس استفاده خواهند شد.

وضعیت تراموا: مطالعات ادامه دارد، تصمیم مدیریتی جدید

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص پرونده تراموا تصریح کرد: مطالعات درباره تراموا همچنان ادامه دارد. کاملاً خطوطی که مستعد هستند برای ورود تراموای چرخ‌لاستیکی، یک تصمیم مدیریتی متناسب با شرایط کشور گرفته شده است.

چرا اتوبوس برقی سه‌کابین جایگزین تراموا شد؟

محمدخانی با توضیح دلایل این جایگزینی خاطرنشان کرد: ما اتوبوس‌های برقی سه‌کابین را شبیه‌ترین گزینه به تراموا در نظر گرفتیم، چون هزینه و استهلاک کمتری دارد. تراموا هنوز تمام نشده، ولی متناسب با شرایط جدید تصمیم بر این شد در این خط از اتوبوس‌های سه‌کابین برقی استفاده شود. این اتوبوس‌ها حجم انبوهی از مردم را جابه‌جا می‌کنند و جایگزین مناسبی در کوتاه‌مدت برای تراموا هستند.

