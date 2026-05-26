وزیر جهاد: هدف دولت ایجاد فضایی برد-برد در بازار است

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست با مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت از بخش تولید اظهار کرد: مبنای کار ما حمایت از پیشنهادها و قیمتهایی است که دارای پایه منطقی درستی باشند. تجربه نشان داده که هر جا تصمیمات ما بر اساس منطق استوار بوده، علیرغم مخالفتهای اولیه، بر پای آن ایستادگی کرده و نتایج مثبتی نیز گرفتهایم.
وی با بیان اینکه هدف دولت ایجاد یک فضای برد-برد در بازار است، افزود: نه قصد داریم تولیدکننده در این چرخه متضرر شود و نه اجازه میدهیم به حقوق مصرفکننده اجحاف شود. برقراری این تعادل مستلزم حضور فعال تشکلها در بازار است.
نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به تشکلهای روستایی و تعاونیها تأکید کرد: زحمت اصلی تولید بر دوش شما است، اما نباید به تولید صرف بسنده کنید. هر چقدر بتوانید حلقههای بیشتری از این زنجیره – از حملونقل و توزیع گرفته تا فروش مستقیم و حتی فروش اینترنتی درب منازل – را در اختیار بگیرید، سود نهایی آن به خودِ تولیدکننده بازمیگردد.
وی تصریح کرد: تقویت بخشهای جانبی تولید، باعث افزایش توان مالی تشکلها و ثبات بازار خواهد شد و از مدیران سازمان تعاون روستایی خواست تا وقت و تمرکز بیشتری را برای توانمندسازی تشکلها در این حوزهها اختصاص دهند.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان این نشست، بر تداوم نشستهای تخصصی برای رفع موانع پیش روی بهرهبرداران بخش کشاورزی تأکید کرد.
