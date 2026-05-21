  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۰

روسیه ۱۲۱ پهپاد اوکراینی را منهدم کرد

روسیه ۱۲۱ پهپاد اوکراینی را منهدم کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تهاجم ۱۲۱ پهپاد اوکراینی به خاک این کشور را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۱۲۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، ورونژ، کورسک، روستوف و همچنین بر فراز دریای خزر رهگیری و منهدم کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه است که همچنین چند موشک اوکراینی هم با موفقیت رهگیری و منهدم شدند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

کد مطلب 6836625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها