روسیه ۱۲۱ پهپاد اوکراینی را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۱۲۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، ورونژ، کورسک، روستوف و همچنین بر فراز دریای خزر رهگیری و منهدم کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه است که همچنین چند موشک اوکراینی هم با موفقیت رهگیری و منهدم شدند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.