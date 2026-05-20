به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، سقف بهینه‌سازی برخی از تعرفه‌های این وزارتخانه تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به‌روزرسانی خواهد شد.

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ صبح متقاضیان می‌توانند از میزان باقیمانده از سقف بهینه‌سازی کد تعرفه‌های ذیل این وزارتخانه استفاده نموده و اقدام به ثبت‌سفارش نمایند.

سقف بهینه‌سازی باقیمانده مربوط به تعرفه‌ها از طریق مسیر زیر در سامانه جامع تجارت برای متقاضیان قابل مشاهده است؛ «عملیات تجارت خارجی»>«مدیریت مجوزها»>«مدیریت مجوز سیستمی بهینه‌سازی مصارف ارزی وزارت صمت».