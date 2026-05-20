گرد و غبار شدید، هوای شیراز را در وضعیت «خطرناک» قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان ورود سامانه گرد و غبار به فارس ، شاخص آلودگی هوای شیراز صبح امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت با ثبت عدد بی‌سابقه ۴۵۰ در وضعیت «خطرناک» قرار گرفت.

در همین زمینه سید قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس گفت: سامانه گرد و غبار که از بعد از ظهر دیروز وارد استان شده است تا عصر امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت فعال است.

وی ادامه داد: نوع مخاطره شامل گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا، و گاهی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک است.

مدیر کل هواشناسی فارس افزود: این سامانه همه مناطق استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و عصر امروز نیمه جنوبی استان، به‌ویژه شهرستان‌های لامرد، مهر، لار، گراش و اوز، بیشترین تأثیر را خواهد داشت.