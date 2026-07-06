افزایش دمای هوا و وزش باد نسبتاً شدید در فارس

محمد علیزاده از تداوم استقرار توده هوای گرم تابستانه در استان خبر داد و گفت: طی پنج روز آینده، روند افزایش دما در بیشتر مناطق فارس ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در ساعات میانی روز، آسمان بیشتر نقاط استان صاف پیش‌بینی می‌شود، اما از ساعات بعدازظهر به‌تدریج بر سرعت وزش باد در مناطق مختلف استان افزوده خواهد شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس افزود: وزش باد در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در برخی مناطق می‌تواند نسبتاً شدید باشد.

علیزاده با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی تصریح کرد: به‌ویژه در مناطق شرقی و مرکزی استان، افزایش سرعت باد احتمال خیزش گرد و غبار محلی و وقوع گردوخاک را افزایش می‌دهد که می‌تواند موجب کاهش موقت دید افقی در این مناطق شود.