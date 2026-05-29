به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علیزاده با اشاره به ورود گرد و غبار به شیراز گفت: فردا شنبه ۹ خرداد علاوه بر وزش باد، حضور گرد و غبار در مناطق غربی و مرکز استان از جمله شیراز محسوس است و توصیه میشود گروههای حساس از خروج غیرضروری خودداری کنند.
وی ادامه داد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که فعلاً تا یک هفته آینده و حتی بیشتر، پیشبینی بارندگی برای استان فارس وجود ندارد و در ساعات بعد از ظهر نیز وزش باد در استان ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس افزود: نکته مهم برای فردا شنبه نهم خرداد علاوه بر وزش باد، گرد و غبار رقیق در نقاط مختلف استان استو این پدیده در بخشی از مناطق غربی شدیدتر خواهد بود و حتی در بخشهایی از مرکز استان، از جمله شیراز، گرد و غبار کاملاً محسوس و قابل مشاهده خواهد بود.
علیزاده تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی، به کسانی که دارای بیماریهای ریوی و قلبی هستند، سالمندان، کودکان و مادران باردار توصیه میشود فردا شنبه نهم خرداد از حضور در فضای باز خودداری کنند.
وی تصریح کرد: در زمینه شرایط دمایی، با توجه به افزایش دمای یک تا دو روز گذشته، انتظار میرود هوای گرم در نقاط مرکز و جنوب استان تا هفته آینده ماندگار باشد و همچنین پیشبینی میشود در اواسط هفته آینده، مجدداً شاهد افزایش دما در استان باشیم.
