۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

شیراز را گرد و غبار فرا می‌گیرد

شیراز-رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس با اشاره به ورود توده گرد و غبار به استان گفت: فردا شنبه ۹ خردادماه گروه‌های حساس به علت ورود گرد و غبار به شیراز از حضور در فضاهای باز خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علیزاده با اشاره به ورود گرد و غبار به شیراز گفت: فردا شنبه ۹ خرداد علاوه بر وزش باد، حضور گرد و غبار در مناطق غربی و مرکز استان از جمله شیراز محسوس است و توصیه می‌شود گروه‌های حساس از خروج غیرضروری خودداری کنند.

وی ادامه داد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که فعلاً تا یک هفته آینده و حتی بیشتر، پیش‌بینی بارندگی برای استان فارس وجود ندارد و در ساعات بعد از ظهر نیز وزش باد در استان ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس افزود: نکته مهم برای فردا شنبه نهم خرداد علاوه بر وزش باد، گرد و غبار رقیق در نقاط مختلف استان است‌و این پدیده در بخشی از مناطق غربی شدیدتر خواهد بود و حتی در بخش‌هایی از مرکز استان، از جمله شیراز، گرد و غبار کاملاً محسوس و قابل مشاهده خواهد بود.

علیزاده تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی، به کسانی که دارای بیماری‌های ریوی و قلبی هستند، سالمندان، کودکان و مادران باردار توصیه می‌شود فردا شنبه نهم خرداد از حضور در فضای باز خودداری کنند.

وی تصریح کرد: در زمینه شرایط دمایی، با توجه به افزایش دمای یک تا دو روز گذشته، انتظار می‌رود هوای گرم در نقاط مرکز و جنوب استان تا هفته آینده ماندگار باشد و همچنین پیش‌بینی می‌شود در اواسط هفته آینده، مجدداً شاهد افزایش دما در استان باشیم.

