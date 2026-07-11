هشدار زرد هواشناسی برای فارس؛ وزش باد، گردوخاک و افزایش دما در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۹ ادارهکل هواشناسی استان فارس، دو سامانه جوی از روز شنبه ۲۰ تیرماه تا دوشنبه ۲۲ تیرماه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نخستین سامانه با افزایش سرعت وزش باد، بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، همراه خواهد بود که احتمال وقوع گردوخاک محلی را در پی دارد. این سامانه عمدتاً نیمه شرقی، نیمه جنوبی، مناطق مرکزی و شهر شیراز را تحت تأثیر قرار میدهد.
هواشناسی فارس اعلام کرده است که در اثر این مخاطره، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید افقی، اختلال در ترددهای جادهای، افزایش غلظت گردوخاک، افت کیفیت هوا و همچنین خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.
در همین راستا، استحکامبخشی به سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای، استفاده از ماسک در مناطق غبارآلود بهویژه برای گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای عمرانی توصیه شده است.
بر اساس این هشدار، سامانه دوم نیز از روز شنبه ۲۰ تیرماه تا دوشنبه ۲۲ تیرماه موجب افزایش دما و تداوم روزهای گرم در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان خواهد شد.
هواشناسی فارس افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال گرمازدگی گروههای حساس، افزایش خطر آتشسوزی در مزارع و جنگلها و احتمال آسیب به محصولات کشاورزی را از مهمترین پیامدهای این سامانه اعلام کرده است.
ادارهکل هواشناسی استان فارس از شهروندان خواسته است با مدیریت مصرف انرژی، پرهیز از حضور غیرضروری گروههای حساس در فضای باز بهویژه در ساعات گرم روز و خودداری از برپایی آتش در طبیعت، نسبت به کاهش مخاطرات احتمالی اقدام کنند.
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