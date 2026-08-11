به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۶، از تداوم بارشهای موسمی تابستانه همراه با رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در بخشهایی از استان خبر داد.
بر اساس هشدار این سامانه از بعدازظهر چهارشنبه ۲۱ مردادماه فعالیت خود را آغاز میکند و تا اواخر وقت پنجشنبه ۲۲ مردادماه ادامه خواهد داشت.
نوع مخاطره شامل رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و همچنین احتمال تگرگ در برخی نقاط است که این شرایط بهویژه در روز چهارشنبه در نیمه جنوبی استان پیشبینی شده است.
هواشناسی فارس اعلام کرده است که بیشتر بارشهای تابستانه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رخ میدهد و ماهیتی نقطهای و رگباری دارد؛ بنابراین ممکن است تمام مناطق یک شهرستان بهصورت یکنواخت تحت تأثیر بارش قرار نگیرند.
در روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه نیمه جنوبی استان و شهرستانهای لار، گراش، اوز، جویم، خنج، جهرم، زریندشت، لامرد و داراب تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت و روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه نیز مناطق شرقی و جنوبی استان، بهویژه جنوب شرق فارس، در معرض فعالیت سامانه بارشی خواهند بود.
احتمال آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانهها
بر اساس هشدار صادرشده، از آثار احتمالی این سامانه میتوان به لغزندگی خیابانها و جادهها، احتمال آبگرفتگی موقت برخی معابر، جاری شدن روانآب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها و صاعقه اشاره کرد.
همچنین احتمال وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد و در مناطق مستعد، وقوع روانآب و سیلاب ناگهانی دور از انتظار نیست.
اداره کل هواشناسی فارس به شهروندان توصیه کرده است از تردد یا توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و در چرای دام و انجام امور عمرانی نیز احتیاط لازم را داشته باشند.
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