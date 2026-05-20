به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که این شرکت فناوری چینی تلاش هایش برای ساخت نسخه های جایگزین پردازشگرهای انویدیا در میانه افزایش تحریم های صادراتی، بیشتر شده است.

«تی- هد» (T-Head)زیرمجموعه نیمه رسانای علی بابا این تراشه را ساخته که عملکرد آن سه برابر بیشتر از Zhenwu ۸۱۰E است. این یک تراشه مخصوص عامل های هوش مصنوعی یا سیستم های نرم افزاری است که می توانند فعالیت های پیچیده و چند مرحله ای را با نظارت محدود انسانی انجام دهد.

به گفته علی بابا پردازشگر جدید برای کنترل تقاضاهای سنگین حافظه و ارتباطات در حجم کار عامل‌های هوش مصنوعی در جاییکه مدل ها باید بخش های طولانی از متن را حفظ کنند و با یک مدل دیگر هماهنگ شوند، به کار می رود.

این شرکت همچنین یک نقشه راه چند ساله برای توسعه تراشه را برجسته و اعلام کرده پس از M۸۹۰ نسخه بعدی آن به نام V۹۰۰ را در سه ماهه سوم ۲۰۲۷ میلادی رونمایی می کند. همچنین تراشه J۹۰۰ نیز در سه ماهه سوم ۲۰۲۸ میلادی رونمایی می شود. به گفته علی بابا پیش بینی می شود عملکرد V۹۰۰ نیز سه برابر M۸۹۰ باشد. این امر نشان دهنده رشد ادامه دار در ارتقای تراشه های داخلی چین است.

برنامه مذکور نشان دهنده تلاش های فزاینده چین برای تولید تراشه های هوش مصنوعی در داخل کشور، آنهم در زمانی است که دولت آمریکا فروش قدرتمندترین پردازشگرها به مشتریان چینی را ممنوع کرده است.