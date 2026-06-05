رئیس جهاددانشگاهی واحد هنر ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی هنر، علی منتظری، رییس جهاددانشگاهی، در حکمی امین مختاری را به مدت دو سال در سمت رییس جهاددانشگاهی واحد هنر ابقا کرد.
در بخشی از متن این حکم آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز، در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آن واحد موفق باشید.»
منتظری همچنین در این حکم، سلامتی و توفیق روزافزون مختاری را از خداوند سبحان مسئلت کرده است.
امین مختاری، رییس جهاددانشگاهی واحد هنر، دانشآموخته کارشناسی سینما از دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد تئاتر از دانشگاه تهران است و در حال حاضر در مقطع دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی تحصیل میکند.
وی پیش از تصدی ریاست جهاددانشگاهی واحد هنر، معاون فرهنگی این واحد نیز بوده است. مختاری در سالهای فعالیت خود مسئولیتهای متعددی را در حوزه فرهنگ، هنر و رویدادهای دانشگاهی برعهده داشته که از جمله آنها میتوان به دبیری بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران، دبیری قاره آسیا در جشنواره فیلم IESFF اسپانیا، دبیری دانشجویی ششمین جشنواره بینالمللی فیلم سبز ایران و عضویت و دبیری در بخشهای مختلف جشنوارههای ملی و بینالمللی هنری اشاره کرد.
همچنین دبیری رویداد ملی المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران و جشنواره ملی پوشاک بومتن از دیگر سوابق اجرایی وی به شمار میرود. رییس جهاددانشگاهی با صدور حکمی، امین مختاری را برای مدت دو سال دیگر در سمت رییس جهاددانشگاهی واحد هنر ابقا کرد.
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