خودرویی با سرعت ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه اصفهان- نطنز توقیف شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر توقیف این خودروی متخلف اظهار داشت: در جریان کنترل هوشمند و نظارت تیمهای گشت نامحسوس در آزادراه اصفهان به نطنز، یک دستگاه سواری هیوندای که با سرعتی فراتر از حد مجاز و خطرناک ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود، شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این سرعت غیرمجاز، ایمنی سایر کاربران جاده را به شدت به مخاطره انداخته بود، افزود: با اقدام به موقع و هماهنگ مأموران پلیس، این خودرو متوقف شد. پس از احراز تخلف از طریق سامانههای ثبت سرعت، ضمن اعمال قانون و جریمه نقدی، نمره منفی برای گواهینامه راننده در سوابق انتظامی ثبت گردید و خودرو نیز به منظور طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اینکه پلیس در برابر تخلفات حادثهساز هیچگونه اغماضی نخواهد داشت، تصریح کرد: آزادراهها مسیرهایی برای تردد سریع و ایمن هستند، نه بستری برای عرضاندام و به خطر انداختن جان مردم.
سرهنگ میرزایی ضمن هشدار به رانندگان قانونگریز، خاطرنشان کرد: از تمامی رانندگان تقاضا داریم با رعایت دقیق سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، علاوه بر پیشگیری از صدور جریمههای سنگین و توقیف خودرو، ضامن سلامت خود و سایر هموطنان در سفرهای جادهای باشند. گشتهای پلیس راه به صورت شبانهروزی و با بهرهگیری از تجهیزات مدرن در تمامی محورهای استان فعال هستند و کوچکترین تخلفی از نگاه تیزبین مأموران دور نخواهد ماند.
نظر شما