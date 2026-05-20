زخمی شدن عالی رتبه ترین افسر صهیونیست در لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های صهیونیست، در نتیجه انفجار پهپاد حزب الله در داخل منزلی در جنوب لبنان تعدادی از نظامیان رژیم صهیونیستی مجروح شدند که از جمله آنها فرمانده تیپ 401 ارتش است.

بنا بر اعلام رسانه های صهیونیستی بالگردها در حال انتقال مجروحان ناشی از انفجار پهپادی هستند که حزب الله به سمت ساختمان محل استقرار نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، پرتاب کرد.

بر اساس این گزارش یک پهپاد بمب گذاری شده متعلق به حزب الله که با فناوری فیبر نوری کار می کند، در داخل ساختمانی که ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان در آن مستقر بود، منفجر شد که منجر به مجروح شدن فرمانده تیپ 401 و تعدادی از سربازان شد.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی فاش کردند که آژیرهای خطر در منطقه کریات شمونه و اطراف آن و منطقه المالکیه در الجلیل علیا به دلیل ترس از نفوذ پهپادها به صدا درآمد.