  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

زخمی شدن عالی رتبه ترین افسر صهیونیست در لبنان 

زخمی شدن عالی رتبه ترین افسر صهیونیست در لبنان 

وب سایت عبری والا گزارش داد که فرمانده تیپ 401 ارتش رژیم صهیونیستی و تعدادی دیگر از نظامیان صهیونیست در نتیجه انفجار پهپاد حزب الله در داخل خانه ای در جنوب لبنان مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های صهیونیست، در نتیجه انفجار پهپاد حزب الله در داخل منزلی در جنوب لبنان تعدادی از نظامیان رژیم صهیونیستی مجروح شدند که از جمله آنها فرمانده تیپ 401 ارتش است.

بنا بر اعلام رسانه های صهیونیستی بالگردها در حال انتقال مجروحان ناشی از انفجار پهپادی هستند که حزب الله به سمت ساختمان محل استقرار نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، پرتاب کرد.

بر اساس این گزارش یک پهپاد بمب گذاری شده متعلق به حزب الله که با فناوری فیبر نوری کار می کند، در داخل ساختمانی که ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان در آن مستقر بود، منفجر شد که منجر به مجروح شدن فرمانده تیپ 401 و تعدادی از سربازان شد.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی فاش کردند که آژیرهای خطر در منطقه کریات شمونه و اطراف آن و منطقه المالکیه در الجلیل علیا به دلیل ترس از نفوذ پهپادها به صدا درآمد.

کد مطلب 6835669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها