به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در فرآیند تجدیدنظر جذب متقاضیان حق‌التدریس سال ۱۴۰۴ مراکز آموزش علمی کاربردی که به صورت برخط در سراسر کشور انجام شد، اعتراض متقاضیان توسط کارشناسان واحدهای استانی دانشگاه، کارگروه بررسی توانایی علمی در حوزه تخصصی و هیأت‌های اجرایی معین تجدید نظر و در نهایت توسط هیأت اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: نتایج تجدیدنظر در دسترسی متقاضیان در سامانه جام به آدرس jam.uast.ac.ir قابل مشاهده است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: فراخوان بعدی، پس از نیازسنجی در تابستان ۱۴۰۵ اعلام می‌شود و علاقمندان به تدریس در مراکز آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌توانند در فراخوان آتی مجددا شرکت نمایند.