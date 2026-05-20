اعمال محدودیت و قطعی برق در ۵۳ اداره، شرکت و نهاد دولتی پرمصرف شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا خسروی از الزام ادارات در این شهرستان و محدوده مسوولیت شرکت به کاهش ۷۰ درصدی مصرف برق بعد از ساعت اداری و کاهش ۳۰ درصدی در ساعت های اداری خبر داد و بیان داشت : ۵۳ شرکت ، اداره و نهاد دولتی و وابسته به دولت که موازین مدیریت مصرف را رعایت نکردند با محدودیت مصرف و قطع از راه دور مواجه شدند.

وی با اشاره به اینکه با هدف پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان، ضوابط اجرایی پاسخگویی بار را در تابستان ۱۴۰۵ در دستور اجرا قرار داده که بر اساس آن، ادارات موظف‌اند پس از ساعت ۱۳ مصرف برق خود را ۷۰ درصد کاهش دهند ادامه داد : نهادها و شرکت هایی که این مصوبه قانونی را رعایت نکردند و با قطع برق مواجه شدند که شامل تمامی دستگاههای مختلف خدمت رسان و مراکز آموزشی بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: ادارات باید یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری اقدام به خاموش کردن سامانه‌های سرمایشی کرده و با پایش وضعیت مصرف برق از تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی و تهویه مطبوع بر روی عدد ۲۵ درجه سانتیگراد اطمینان حاصل کنند.

خسروی گفت: مصرف برق لحظه‌ای ادارات به صورت مستمر از طریق سامانه ها و مراکز رصد و پایش هوشمند و همچنین بازدیدهای میدانی بازرسان و ارزیابان شرکت توزیع نیروی برق شیراز در حال بررسی است ، مصرف برق ادارات در ساعات غیراداری که به‌صورت مستقیم به فعالیت‌های اداری مربوط نمی‌شود، می‌تواند صرفه‌جویی قابل‌توجهی ایجاد کند. اجرای دقیق دستور خاموشی تجهیزات سرمایشی بعد از ساعت ۱۳، در کنار تنظیم دما روی ۲۵ درجه، گام مهمی برای تحقق این هدف به شمار می‌رود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تصریح کرد : سیاست‌های اخیر دولت در حوزه مدیریت مصرف برق در بخش اداری، بخشی از پازل بزرگ‌تر مقابله با ناترازی انرژی و استفاده بهینه از انرژی به ویژه در تابستان پیش‌روست. اگر این اقدامات با نظارت مؤثر و اطلاع‌رسانی عمومی همراه شود، می‌تواند تأثیر مثبتی بر پایداری شبکه برق داشته باشد.