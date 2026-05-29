خاموشی در فارس طی تابستان قطعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زارعی درباره مصرف برق در تابستان اظهار داشت: میزان مصرف برق در تابستان و زمستان متفاوت است و بخش عمدهای از مصرف در فصل گرما به کولرهای آبی و گازی اختصاص داشته بهگونهای که این وسایل بهطور تقریبی نزدیک به ۵۰ درصد مصرف برق را به خود اختصاص میدهند از این رو با ناترازی تولید برق مواجه خواهیم شد.
وی پیشبینی وضعیت برق استان فارس در فصل گرما را منوط به شرایط آبوهوایی دانست و افزود: با تداوم گرمای هوا صنعت برق نیز از این موضوع متاثر خواهد شد این در حالی است که نیروگاه های آبی ۱۰ درصد و منابع گاز، نفت و گازوئیل که ۸۰ درصد برق مورد نیاز استان را تامین می کنند نیز دارای محدودیت هایی اند و اگر گرما ادامه یابد و ذخایر سوخت به پایان برسد، اجتمال اجرای سیاست های محدودیت مصرف برق در استان وجود دارد.
زارعی ادامه داد: استان فارس نیز جزو مناطق گرم کشور محسوب میشود و مصرف برق آن به دمای هوا بستگی دارد؛ هرچه هوا گرمتر باشد، مصرف برق نیز افزایش مییابد. از آنجا که دمای هوا متغیر است، نمیتوان برای تابستان پیشبینی دقیقی از وضعیت برق داشت. گاهی حتی برای یک هفته هم نمیتوان پیشبینی قطعی ارائه کرد، زیرا علاوه بر دمای هوا، ممکن است حادثهای ناگهانی برای نیروگاهها رخ دهد و اداره برق ناچار به تصمیمگیری لحظهای شود.
وی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی گفت: نخست باید توجه داشت که موضوع فقط استان فارس نیست؛ چراکه شبکه برق کشور سراسری است و تولید و مصرف برق نیز بهصورت آنی انجام میشود و قابلیت ذخیرهسازی ندارد. بنابراین اگر قرار بر اعمال خاموشی باشد، با توجه به اتصال سراسری شبکه، برای همه استانها در نظر گرفته میشود.
وی افزود: اگر مصرف از تولید بیشتر نشود، خاموشی نخواهیم داشت؛ اما اگر از این حد فراتر برود، احتمال خاموشی در همه استانها وجود دارد. بنابراین، قطعی برق در تابستان هنوز قطعی و نهایی نیست.
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق فارس در خصوص دیگر عوامل فشار بر شبکه برق گفت: مشترکان تجاری، ساعات کار آنها، روشنایی مغازهها، بیتوجهی برخی مردم به صرفهجویی، و مصرفگرایی در استفاده از وسایل خانگی مدرن از جمله عواملی هستند که بر شبکه برق فشار وارد میکنند. در واقع، اگر مردم وارد میدان شوند و آگاهی نسبت به مصرف برق افزایش یابد، شاهد کاهش چشمگیری در مصرف برق در سطح کشور خواهیم بود.
وی همچنین از ادامه دار بودن روند احداث نیروگاههای خورشیدی برای تولید برق در استان فارس خبر داد و اذعان کرد: این روند در استان فارس ادامه دارد، اما چون محل احداث نیروگاهها در مرکز شهر نیست، مردم کمتر از جزئیات آن مطلع میشوند. در استان فارس، بهویژه در شهرستانهای شمالی که از شرایط بهتری برخوردارند، این نیروگاهها توانستهاند طی یک سال و نیم به تولید ۷ هزار مگاوات برسند که نشاندهنده پیشرفت قابل توجه در این حوزه است و این روند همچنان ادامه دارد.
ززارعی در پایان به مردم توصیه کرد: وزارت نیرو با شرایط بحرانی مالی، بهویژه به دلیل تحریمها، در حوزه تولید، نگهداری، انتقال و توزیع برق با چالشهایی روبهروست. اگر مردم به این بلوغ اجتماعی برسند که برق متعلق به خودشان است و در صرفهجویی و حفاظت از آن بکوشند، قطعا با کمبود و ناترازی برق مواجه نخواهیم شد.
