کشف و جمع آوری ۱۷۴۰ دستگاه ماینر غیر مجاز طی سال ۱۴۰۴ در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خسروی گفت: یک هزار و ۷۴۰ دستگاه ماینر غیر مجاز در ۱۸۷ مرکز استحصال رمزارز در محدوده عملیاتی این شرکت در سال ۱۴۰۴ کشف و جمع آوری شد.

وی ادامه داد: این عملیات با تلاش نیروهای عملیاتی حراست، همکاری فراجا و نیروهای عملیاتی توزیع برق شیراز این اقدامات با موفقیت انجام شد.

خسروی افزود: این میانرها بر اساس داده کاوی مصرف برق مشترکین در دوره های مشابه، رکوردگیری فیدرهای آلوده به برق غیر مجاز، گزارشات مردمی و استفاده از اطلاعات سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ و گزارش سازمان ها و نهادهای قضایی و انتظامی کشف شده اند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تصریح کرد: بر اساس اصلاحیه جدید، پاداش کشف ۱۰ ماینر اول از ۱.۵ میلیون تومان به ۳ میلیون تومان برای هر دستگاه و همچنین پاداش ۱۰ ماینر دوم از ۱.۵ میلیون تومان به ۲ میلیون تومان به ازای هر دستگاه افزایش پیدا کرده است و همچنین پاداش کشف ۳۰ تا ۲۰۰ دستگاه، بدون تغییر و به ازای هر ماینر ۱.۵ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: در دستورالعمل جدید، سقف پرداخت پاداش از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است و در صورت کشف ۲۱ دستگاه ماینر، میزان پاداش برای ۱۰ دستگاه اول هر کدام ۳ میلیون تومان (۳۰ میلیون ریال) و ۱۰ دستگاه دوم هر کدام ۲ میلیون تومان (۲۰ میلیون ریال) خواهد بود.