به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کرد: پیرو اطلاعیه اعلام نتایج آزمون وکالت ۱۴۰۴ از طرف سازمان سنجش آموزش کشور؛ به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون کتبی می‌رساند با توجه به اینکه ثبت درخواست اولیه و احراز هویت پذیرفته شدگان از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار صورت می‌پذیرد، ضروری است داوطلبین قبل از اعلام زمانبدی ثبت نام، مدارک ذیل را تهیه کنند.

گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

با مراجعه به سایت عدل ایران به نشانی adliran.ir نسبت به ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نموده و شماره رهگیری ۱۶ رقمی دریافت نمایید. دقت کنید برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه کیفری فقط از طریق آدرس بالا اقدام کنند و دریافت گواهی از طریق دفاتر پلیس ۱۰+ و یا سایر مراجع مورد تایید نیست. اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه دوماه پس از تاریخ صدور است.

کارت ملی هوشمند

داشتن کارت ملی هوشمند یا قبض درخواست تعویض جهت ثبت نام ضروری می‌باشد. توجه کنید شماره سریال پشت کارت ملی ۱۰ رقمی بوده و رقم دوم آن یک حرف انگلیسی بزرگ می‌باشد الزامی است.

کد پستی

داشتن کد پستی معتبر محل سکونت.

کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)

داشتن کارت پایان خدمت هوشمند الزامی می‌باشد در صورت نداشتن کارت هوشمند نظام وظیفه به پلیس ۱۰+ مراجعه و درخواست المثنی دهید.

مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی شما از طریق سرویس الکترونیکی از وزارت علوم دریافت و به درگاه تخصصی مرجع صدور جهت ادامه فرایند ارسال می‌شود.

برای اطلاع از آخرین وضعیت تحصیلی خود و یا وجود هرگونه مغایرت و نقص در اطلاعات به سایت Estelam.msrt.ir وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید در صورت وجود هر گونه مشکل شخصاً پیگیری کنید.

در پایان یادآور می‌شود با توجه به محدود بودن فرصت ثبت درخواست اولیه در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به تهیه و آماده کردن موارد فوق اقدام کنند و مطابق با اطلاعیه بعدی (شماره ۲) که شامل زمانبندی و راهنمای ثبت نام بوده و متعاقباً اعلام می‌شود، نسبت به ثبت درخواست اولیه خود اقدام کنند.