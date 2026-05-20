هشدار درباره رکوردشکنی قیمت بنزین در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مؤسسه GasBuddy، جدیدترین ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در صورت تداوم انسداد تنگه هرمز تا اواسط تابستان ۲۰۲۶، میانگین قیمت بنزین در آمریکا احتمالاً از رکورد تاریخی سال ۲۰۲۲ نیز فراتر خواهد رفت.

بر اساس این گزارش، اگر وضعیت موجود ادامه یابد، میانگین قیمت بنزین در سراسر آمریکا ممکن است از رکورد ۵.۰۳ دلار در هر گالن که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده بود عبور کند و به سطحی بی‌سابقه برسد. این در حالی است که نتایج نظرسنجی سفرهای تابستانی GasBuddy برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان در مسیر تجربه یکی از گران‌ترین فصل‌های سفر در سال‌های اخیر قرار دارند.

طبق سناریوی پیش‌بینی‌شده، قیمت بنزین ممکن است به‌طور موقت به مرز ۵ دلار در هر گالن برسد و میانگین قیمت تابستان نیز حدود ۴.۸۰ دلار باشد؛ رقمی که از میانگین ۴.۴۳ دلاری تابستان ۲۰۲۲ نیز بالاتر است.

تداوم این روند می‌تواند فشار قابل توجهی بر بودجه خانوارهای آمریکایی و صنعت گردشگری وارد کند و برنامه سفرهای تابستانی بسیاری از شهروندان را با چالش روبه‌رو سازد.