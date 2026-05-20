ظریف: میدان، خیابان و دیپلماسی بزرگترین دارایی برای ما هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف در مراسم گرامیداشت وزرای خارجه شهید، اظهار داشت: در سجایای این دو شهید بزرگوار بسیار گفته شده اما یک نکته مشترک این دو شهید اخلاص و صداقت آنان بود. مکتب شهادت و ایثار مکتبی است که ایران را زنده نگه داشته و خواهد داشت. امروز به فرموده رهبر شهید دوران بزن درو تمام شده است. در عرض یکسال دو رژیم کودک کش اتمی به ایران حمله کردند و تمام قوانین را شکستند ، اما نتوانستند ملت بزرگ ایران را به زانو درآورند و هیچوقت نخواهند توانست.



وی ادامه داد: این افتخار برای مردم ما که در میدان و خیابان مقاومت کردند، آرزوی های متجاوزان را به گور رساندند برایشان بس است. ما همه این افتخار را مدیون شهدا و خانواده های انان هستیم و تا ابد خواهیم ماند. این شهدای وزارت خارجه در کنار تلاش و مجاهدت در صحنه بین‌المللی، با خونشان درخت انقلاب را آبیاری کردند.



وزیر اسبق امور خارجه با بیان اینکه آینده برای ایران فرصت است، گفت: متجاوزان فهمیدند به قلدری نمی‌توانند این ملت را شکست دهند. میدان، خیابان و دیپلماسی بزرگترین دارایی برای ما هستند.



ظریف خاطرنشان کرد: ما نیازی به تضمین دیگران نداریم، نیروهای مسلح ما بهترین تضمین برای ما هستند.