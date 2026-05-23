به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مخالفت فزاینده با کنترل ونسان بولوره بر کانال پلوس فرانسه، در هفته دوم جشنواره کن بر صنعت فیلم این کشور سایه افکنده و به سطح بینالمللی کشیده شده است.
کن لوچ، آکی کوریسماکی، یورگوس لانتیموس، خاویر باردم و مارک روفالو از جمله چهرههای بینالمللی هستند که به حدود ۳۵۰۰ امضاکنندهای پیوستهاند که طوماری علیه ونسان بولوره را امضا کرده بودند. این طومار اولین بار در آستانه شروع کار جشنواره در ۱۱ می به عنوان نامهای سرگشاده منتشر شد.
امضاکنندگان مدعی هستند که بولوره «یک دستور کار راستگرایانه و ارتجاعی» را در فرانسه پیش میبرد و زمانی که این شرکت در سال ۲۰۲۸ کنترل شرکت تولید و توزیع فرانسوی(UGC) و سومین زنجیره بزرگ سینمای کشور را که ۳۴ درصد سهام را در اختیار دارد به دست بگیرد، این صنعت «نه تنها با استانداردسازی فیلمها، بلکه با تصاحب فاشیستی تخیل جمعی» مواجه خواهد شد.
این فهرست هر روز در حال گسترش است و چهرههای بینالمللی دیگری هم نام خود را به آن افزودهاند که هانی ابو اسد، صالح بکری، ایزابل کوشِت، آنهماری جاسر، ایندیا مور، لورا مورانته و والتر سالس از جمله آنها هستند. چهرههای فرانسوی که امضاکنندگان اولیه این طومار هستند افرادی چون ژولیت بینوش، آرتور هراری، برتراند مندیکو و سوان آرلو را در برمیگیرد.
۱۸ می، در پاسخ به این طومار که با عنوان «بولوره را خاموش کنید» منتشر شده، ماکسیم سعدا، مدیرعامل کانال پلوس، گفت که این غول رسانهای با ۶۰۰ امضاکننده (که آن زمان نامه را امضا کرده بودند)، دیگر همکاری نخواهد کرد. این امر واکنشهای شدیدی برانگیخت و در نهایت کل صنعت فیلم فرانسه را درگیر کرد.
روزنامه فرانسوی لوموند در بررسی عمیق نتایج حاصل از تهدیدهای سعدا برای آینده تولید فیلم، فاش کرد که امضاکنندگان دادخواست اصلی چهرههایی هستند که نامشان در تیتراژ بیش از ۶۰۰ فیلم تولید شده در فرانسه در ۵ سال اخیر، جای داشته است.
سازمان تهیهکنندگان مستقل SPI نیز عصر پنجشنبه با محکوم کردن اظهارات سعدا گفت که تلاش برای قرار دادن چهرههای این صنعت در لیست سیاه «نقض مستقیم آزادی بیان و در تضاد کامل با ارزشهایی است که صنعت فیلم به طور جمعی از آنها حمایت میکند».
این سازمان همچنین با تأکید بر اینکه کانال پلوس ستون سینمای فرانسه است و این شبکه و تیمهای آن در طول ۴۰ سال نقش اساسی در تأمین مالی آثار خلاقانه، از جمله در متنوعترین، منحصر به فردترین و دشوارترین اشکال آنها، ایفا کردهاند، افزود: این تعهد مایه افتخار کل صنعت است و ما از آن دفاع میکنیم.
این بحث همچنان در کن، به ویژه در بین چهرههای صنعت سینمای فرانسه، مطرح است و در حالی که جشنواره ۲۳ می به پایان میرسد، فیلمسازان، بازیگران و تهیهکنندگان همچنان در کنفرانسهای مطبوعاتی و روی فرش قرمز کن درباره این موضوع صحبت میکنند.
