تجلیل از فعالان حوزه ازدواج و فرزندآوری در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از خادمین و فعالین عرصه ازدواج و فرزندآوری عصر چهارشنبه با حضور حبیب مقصودی، مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در فرهنگسرای الغدیر تبریز برگزار شد.
حبیب مقصودی در این مراسم با تأکید بر اهمیت جایگاه جمعیت جوان در اقتدار کشورها، اظهار کرد: سرمایه انسانی، یکی از مولفههای اساسی توسعهیافتگی و پویایی اقتصاد هر کشوری محسوب میشود و باید به عنوان یک اولویت به آن نگریسته شود.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت از خانواده و اجرای بهینه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» افزود: با توجه به فرصت محدودی که برای عبور از بحران جمعیتی و پیشبرد اهداف برنامههای پیش رو داریم، مردمیسازی جوانی جمعیت و ضرورت اجرای برنامههای اثرگذار بیش از پیش حائز اهمیت است.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این راستا، انسجام و هماهنگی فعالیتها حول محورهای ابلاغی ستاد ملی جمعیت بیش از گذشته ضرورت یافته است.
مقصودی در پایان خاطرنشان کرد: هفته ملی جمعیت، فرصتی مغتنم برای ارتقای سطح آموزش، فرهنگسازی، اطلاعرسانی و اجرای برنامههای تبلیغی و ترویجی در زمینه تسهیل ازدواج، فرزندآوری، افزایش نرخ باروری و کاهش سن ازدواج است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تبیین مفاد قانون، گامهای مؤثری برای دستیابی به جامعهای پویا و بالنده برداشته شود.
