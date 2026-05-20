احضار سفیر رژیم صهیونیستی به وزارت خارجه فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، وزارت امور خارجه فرانسه امروز چهارشنبه در اعتراض به نحوه برخورد با مسافران ناوگان جهانی «صمود»، سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت که سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور برای پاسخگویی احضار شده است.

دلیل این اقدام پاریس بدرفتاری با فعالان بازداشت شده در ناوگان جهانی صمود از سوی ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم اعلام شده است.

پیش از این، ایتالیا نیز سفیر رژیم صهیونیستی را به دلیل انتشار ویدئوی ایتامار بن گویر احضار کرده بود.

نخست‌وزیر ایتالیا خواستار عذرخواهی اسرائیل به خاطر بدرفتاری با فعالان بازداشت شده در ناوگان جهانی صمود شد و اعلام کرد که سفیر اسرائیل را برای ادای توضیحات احضار می‌کند.

انتشار تصاویری از بدرفتاری و برخورد غیر انسانی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و نظامیان این رژیم با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود، واکنش های جهانی را به همراه داشت.