به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خارجه کانادا از احضار سفیر رژیم صهیونیستی در اعتراض به نحوه برخورد با فعالان ناوگان دریایی صمود خبر داد.

دولت اسپانیا هم پس از ایتالیا و فرانسه در اعتراض به رفتار عناصر صهیونیستی با فعالان ناوگان بین المللی صمود تصمیم به احضار سفیر رژیم صهیونیستی در مادرید گرفت.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، فرانسه، ایرلند، ایتالیا و پرتغال نیز هم اکنون در بیانیه های جداگانه ای رفتار وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با فعالان ناوگان عازم غزه را محکوم کردند. فرانسه سفیر رژیم صهیونیستی را به منظور ابراز «خشم» از اقدامات «غیرقابل قبول» ایتامار بن گویر در ویدئویی که اخیراً منتشر کرده است، احضار کرد. هلن مک‌انتی، وزیر امور خارجه ایرلند هم می‌گوید از این ویدئو «وحشت‌زده و شوکه» شده است. ایتالیا سفیر رژیم صهیونیستی را برای توضیحات رسمی احضار کرد و خواستار عذرخواهی به خاطر این رفتار شد. پرتغال نیز «رفتار غیرقابل تحمل» بن گویر را به شدت محکوم کرد و رفتار با فعالان را «نقض تحقیرآمیز کرامت انسانی» خواند.

تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از بازداشت فعالان «ناوگان صمود»، با آنان رفتار خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز داشته‌اند.

از سوی دیگرتصاویری از بدرفتاری و برخورد غیرانسانی ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و نظامیان این رژیم با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود منتشر شده که خشم جهانیان را در پی داشته است.