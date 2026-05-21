۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۵۹

استرالیا: رفتار بن‌گویر با فعالان بازداشتی ناوگان صمود تکان‌دهنده است

وزیر امورخارجه استرالیا اقدام وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نسبت به فعالان بازداشتی ناوگان صمود را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پنی وانگ، وزیر امورخارجه استرالیا گفت: تصاویر منتشرشده توسط بن‌گویر با فعالان بازداشتی ناوگان استقامت تکان‌دهنده و غیرقابل قبول است.

وی افزود: رفتار تحقیرآمیز مقامات (رژیم) اسرائیل و بن‌گویر نسبت به فعالان بازداشتی ناوگان استقامت را محکوم می‌کنیم.

تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از بازداشت فعالان «ناوگان صمود»، با آنان رفتار خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز داشته‌اند.

از سوی دیگرتصاویری از بدرفتاری و برخورد غیرانسانی بن گویر و نظامیان رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود منتشر شده که خشم جهانیان را به دنبال داشته است.

