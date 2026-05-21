به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پنی وانگ، وزیر امورخارجه استرالیا گفت: تصاویر منتشرشده توسط بن‌گویر با فعالان بازداشتی ناوگان استقامت تکان‌دهنده و غیرقابل قبول است.

وی افزود: رفتار تحقیرآمیز مقامات (رژیم) اسرائیل و بن‌گویر نسبت به فعالان بازداشتی ناوگان استقامت را محکوم می‌کنیم.

تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از بازداشت فعالان «ناوگان صمود»، با آنان رفتار خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز داشته‌اند.

