به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان با حضور حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان، سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان و جمعی از مدیران و اعضای شورای فرهنگ عمومی، در محل دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد.

برنامه‌ریزی برای بزرگداشت مناسبت‌های پیش‌رو

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به تقارن مناسبت‌های مهم مذهبی و انقلابی پیش‌رو، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای بزرگداشت این ایام تأکید کرد و اظهار داشت: دهه امامت و ولایت، سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، سالروز آزادسازی خرمشهر، یاد و خاطره شهدای حاج عمران و شهدای عملیات رمضان، ظرفیت عظیمی برای تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری در جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان افزود: استان لرستان بیش از ۵۰۰ شهید مرتبط با مناسبت‌های سوم خرداد و عملیات‌های این ایام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و باید این حماسه‌ها در سطح استان به‌صورت گسترده و ماندگار تبیین و معرفی شود.

روز مقاومت لرستان فراتر از یک جلسه اداری است

شاهرخی با اشاره به ضرورت تشکیل و تقویت ستادهای اجرایی مرتبط با این مناسبت‌ها، تصریح کرد: موضوع بزرگداشت روز مقاومت و حماسه‌های مردم لرستان فراتر از یک جلسه اداری است و باید مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجرایی با نگاه استانی و مستمر وارد میدان شوند.

امام جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی پیگیر تصویب و اجرای برنامه‌های مرتبط با «روز مقاومت لرستان» بوده است، گفت: لازم است جلسه‌ای تخصصی با حضور دستگاه‌هایی از جمله اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، سپاه پاسداران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، امور مساجد، بنیاد شهید، میراث فرهنگی و سایر مجموعه‌های مرتبط برگزار شود.

روز مقاومت لرستان محدود به یک روز در تقویم نیست

حجت‌الاسلام شاهرخی تأکید کرد: روز مقاومت لرستان محدود به یک روز در تقویم نیست، بلکه باید در تمام ایام سال جلوه‌های ایثار، مقاومت، همدلی و حضور مردم استان در صحنه‌های مختلف برای نسل جوان تبیین شود.

سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود

وی با اشاره به بازتاب حضور مردم لرستان در صحنه‌های مختلف ملی و انقلابی افزود: در جلسات و دیدارهایی که اخیراً برگزار شد، شخصیت‌های مختلف از شکوه حضور مردم، وحدت، همدلی و انسجام طوایف و عشایر استان لرستان تقدیر کردند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با اشاره به سخنان برخی شخصیت‌های مرتبط با مقام معظم رهبری درباره وضعیت عمومی معظم‌له گفت: بنا بر نقل این بزرگان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سلامت کامل، با نشاط، نورانیت، شجاعت و دقت در تصمیم‌گیری امور کشور را مدیریت می‌کنند و با برگزاری جلسات مستمر، مسائل کشور را با قاطعیت و تدبیر دنبال می‌کنند.

مقابله فرهنگی و اجتماعی با پدیده مواد مخدر

امام جمعه خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مقابله فرهنگی و اجتماعی با پدیده مواد مخدر، اظهار داشت: متأسفانه در برخی موارد شاهد قبح‌زدایی از موضوع کاشت، خرید و فروش مواد مخدر هستیم و این مسئله نیازمند ورود جدی دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی است.

شاهرخی افزود: کاشت، برداشت و خرید و فروش مواد مخدر از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی جرم است و همه دستگاه‌ها باید در راستای آگاهی‌بخشی عمومی و مقابله با عادی‌سازی این پدیده وارد عمل شوند.

استفاده از ظرفیت بروشورها، تولیدات هنری، بنرهای فرهنگی

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر نقش مهم صدا و سیما، روابط عمومی دستگاه‌ها، ائمه جماعات، مساجد و نهادهای فرهنگی در این زمینه، گفت: استفاده از ظرفیت بروشورها، تولیدات هنری، بنرهای فرهنگی، فعالیت‌های رسانه‌ای و حضور میدانی در مساجد، مدارس و نمازهای جمعه می‌تواند در بازگرداندن قبح اجتماعی این پدیده اثرگذار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به ضرورت تشکیل جلسه ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، تصریح کرد: این ستاد باید با حضور روابط عمومی‌ها، بخش‌های فرهنگی، رسانه‌ای، دینی، قضایی و اجرایی تشکیل جلسه دهد و خروجی آن اقدامات عملیاتی، اجرایی و قابل ارزیابی باشد.

نتیجه جلسات باید در میدان عمل و در کاهش آسیب‌های اجتماعی مشاهده شود

امام جمعه خرم‌آباد تأکید کرد: صرف برگزاری جلسات و بیان مطالب کافی نیست و نتیجه جلسات باید در میدان عمل، در فضای شهرها و در کاهش آسیب‌های اجتماعی مشاهده شود.

وی همچنین خواستار تقویت اقدامات نظارتی، انتظامی و مقابله جدی‌تر با شبکه‌های توزیع مواد مخدر شد و گفت: حفظ سلامت اجتماعی و صیانت از آینده نسل جوان نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و اجرای اقدامات فرهنگی، اجتماعی و قانونی به‌صورت همزمان است.