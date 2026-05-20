۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

امام جمعه خرم‌آباد: روز مقاومت لرستان محدود به یک روز در تقویم نیست

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه روز مقاومت لرستان محدود به یک روز در تقویم نیست، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای بزرگداشت مناسبت‌های پیش‌رو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان با حضور حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان، سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان و جمعی از مدیران و اعضای شورای فرهنگ عمومی، در محل دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد.

برنامه‌ریزی برای بزرگداشت مناسبت‌های پیش‌رو

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به تقارن مناسبت‌های مهم مذهبی و انقلابی پیش‌رو، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای بزرگداشت این ایام تأکید کرد و اظهار داشت: دهه امامت و ولایت، سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، سالروز آزادسازی خرمشهر، یاد و خاطره شهدای حاج عمران و شهدای عملیات رمضان، ظرفیت عظیمی برای تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری در جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان افزود: استان لرستان بیش از ۵۰۰ شهید مرتبط با مناسبت‌های سوم خرداد و عملیات‌های این ایام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و باید این حماسه‌ها در سطح استان به‌صورت گسترده و ماندگار تبیین و معرفی شود.

روز مقاومت لرستان فراتر از یک جلسه اداری است

شاهرخی با اشاره به ضرورت تشکیل و تقویت ستادهای اجرایی مرتبط با این مناسبت‌ها، تصریح کرد: موضوع بزرگداشت روز مقاومت و حماسه‌های مردم لرستان فراتر از یک جلسه اداری است و باید مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجرایی با نگاه استانی و مستمر وارد میدان شوند.

امام جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی پیگیر تصویب و اجرای برنامه‌های مرتبط با «روز مقاومت لرستان» بوده است، گفت: لازم است جلسه‌ای تخصصی با حضور دستگاه‌هایی از جمله اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، سپاه پاسداران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، امور مساجد، بنیاد شهید، میراث فرهنگی و سایر مجموعه‌های مرتبط برگزار شود.

روز مقاومت لرستان محدود به یک روز در تقویم نیست

حجت‌الاسلام شاهرخی تأکید کرد: روز مقاومت لرستان محدود به یک روز در تقویم نیست، بلکه باید در تمام ایام سال جلوه‌های ایثار، مقاومت، همدلی و حضور مردم استان در صحنه‌های مختلف برای نسل جوان تبیین شود.

سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود

وی با اشاره به بازتاب حضور مردم لرستان در صحنه‌های مختلف ملی و انقلابی افزود: در جلسات و دیدارهایی که اخیراً برگزار شد، شخصیت‌های مختلف از شکوه حضور مردم، وحدت، همدلی و انسجام طوایف و عشایر استان لرستان تقدیر کردند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با اشاره به سخنان برخی شخصیت‌های مرتبط با مقام معظم رهبری درباره وضعیت عمومی معظم‌له گفت: بنا بر نقل این بزرگان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سلامت کامل، با نشاط، نورانیت، شجاعت و دقت در تصمیم‌گیری امور کشور را مدیریت می‌کنند و با برگزاری جلسات مستمر، مسائل کشور را با قاطعیت و تدبیر دنبال می‌کنند.

مقابله فرهنگی و اجتماعی با پدیده مواد مخدر

امام جمعه خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مقابله فرهنگی و اجتماعی با پدیده مواد مخدر، اظهار داشت: متأسفانه در برخی موارد شاهد قبح‌زدایی از موضوع کاشت، خرید و فروش مواد مخدر هستیم و این مسئله نیازمند ورود جدی دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی است.

شاهرخی افزود: کاشت، برداشت و خرید و فروش مواد مخدر از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی جرم است و همه دستگاه‌ها باید در راستای آگاهی‌بخشی عمومی و مقابله با عادی‌سازی این پدیده وارد عمل شوند.

استفاده از ظرفیت بروشورها، تولیدات هنری، بنرهای فرهنگی

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر نقش مهم صدا و سیما، روابط عمومی دستگاه‌ها، ائمه جماعات، مساجد و نهادهای فرهنگی در این زمینه، گفت: استفاده از ظرفیت بروشورها، تولیدات هنری، بنرهای فرهنگی، فعالیت‌های رسانه‌ای و حضور میدانی در مساجد، مدارس و نمازهای جمعه می‌تواند در بازگرداندن قبح اجتماعی این پدیده اثرگذار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به ضرورت تشکیل جلسه ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، تصریح کرد: این ستاد باید با حضور روابط عمومی‌ها، بخش‌های فرهنگی، رسانه‌ای، دینی، قضایی و اجرایی تشکیل جلسه دهد و خروجی آن اقدامات عملیاتی، اجرایی و قابل ارزیابی باشد.

نتیجه جلسات باید در میدان عمل و در کاهش آسیب‌های اجتماعی مشاهده شود

امام جمعه خرم‌آباد تأکید کرد: صرف برگزاری جلسات و بیان مطالب کافی نیست و نتیجه جلسات باید در میدان عمل، در فضای شهرها و در کاهش آسیب‌های اجتماعی مشاهده شود.

وی همچنین خواستار تقویت اقدامات نظارتی، انتظامی و مقابله جدی‌تر با شبکه‌های توزیع مواد مخدر شد و گفت: حفظ سلامت اجتماعی و صیانت از آینده نسل جوان نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و اجرای اقدامات فرهنگی، اجتماعی و قانونی به‌صورت همزمان است.

