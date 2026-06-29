به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مرزبان نوری، عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه این شهرستان با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین محسن دانیاری، بر نقش ائمه جمعه در هدایت فکری و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور فعال امام جمعه سابق گیلانغرب در برنامه‌ها و مناسبت‌های مذهبی و انقلابی، اظهار کرد: وی همواره در کنار مجموعه‌های انقلابی حضور مؤثر داشته و با رهنمودهای خود موجب تقویت امید و انسجام در شهرستان شده است.

نوری با بیان اینکه شرایط امروز کشور نیازمند افزایش وحدت و تاب‌آوری اجتماعی است، افزود: روحانیت و ائمه جمعه نقش مهمی در هدایت دینی، سیاسی و اجتماعی جامعه و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی بر عهده دارند.

فرمانده سپاه گیلانغرب همچنین این شهرستان را به عنوان دومین شهر مقاوم کشور دارای ظرفیت‌های فرهنگی و انقلابی دانست و تصریح کرد: تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی نیازمند همدلی و هم‌افزایی همه مسئولان و نهادهاست.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای امام جمعه جدید شهرستان، بر تداوم همکاری سپاه و بسیج با مجموعه امامت جمعه در مسیر خدمت به مردم و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی تأکید کرد.