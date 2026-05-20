مدیرکل آموزش و پرورش لرستان: «ابتدایی» شالوده نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست تخصصی معاونان آموزشی، مدیران مدارس و معلمان ابتدایی با حضور رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، بر جایگاه بنیادین دوره ابتدایی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.
دوره ابتدایی؛ مهمترین و اثرگذارترین مقطع تحصیلی
سهرابی اظهار کرد: دوره ابتدایی، مهمترین و اثرگذارترین مقطع تحصیلی است؛ چرا که پایههای یادگیری، شخصیتسازی، باورها و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان در همین دوره شکل میگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه نقش معلم ابتدایی تنها به انتقال مفاهیم درسی محدود نمیشود، افزود: معلم ابتدایی در حقیقت سازنده شخصیت، هویت و آینده دانشآموز است و به همین دلیل باید شأن و جایگاه این قشر بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مدرسه؛ کانون اصلی شکلگیری کیفیت آموزشی
سهرابی مدرسه را کانون اصلی شکلگیری کیفیت آموزشی دانست و تصریح کرد: اگر قرار است تحول واقعی در آموزش رخ دهد، باید به مدرسه و مدیران آن اعتماد کرد؛ زیرا مدیران مدارس در خط مقدم هدایت فرآیند تعلیم و تربیت قرار دارند و نقش آنان در پشتیبانی از معلمان و ساماندهی فعالیتهای آموزشی بسیار تعیینکننده است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر لزوم تفویض اختیار به سطح مدرسه خاطرنشان کرد: تمرکز بر مدرسه، افزایش اختیار مدیران و تقویت نقش معلمان، از مهمترین الزامات ارتقای کیفیت آموزش ابتدایی است و این رویکرد میتواند به افزایش خلاقیت، مسئولیتپذیری و اثربخشی نظام آموزشی بینجامد.
سهرابی حضور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این نشست را فرصتی ارزشمند برای گفتوگوی مستقیم با معلمان و مدیران، شنیدن مسائل میدانی و همافزایی برای حل چالشهای آموزش ابتدایی عنوان کرد و گفت: اینگونه نشستها میتواند مسیر تصمیمگیریهای دقیقتر و اجراییتر را هموار کند.
فرهنگیان؛ نقش تعیینکننده در تقویت امید اجتماعی
سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور، بر نقش تعیینکننده جامعه فرهنگیان در تقویت امید اجتماعی، ارتقای آگاهی عمومی و استمرار جریان تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: فرهنگیان همواره در مقاطع مختلف تاریخی، نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه و هدایت نسل جوان ایفا کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به درایت و رویکرد عقلانی رئیسجمهور در مدیریت مسائل کشور، این رویکرد را عاملی مهم در تقویت همبستگی ملی و عبور از چالشها دانست و بر ضرورت همراهی همه دستگاهها و ظرفیتهای اجتماعی برای پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی کشور تأکید کرد.
دوره ابتدایی زیربنای نظام تعلیم و تربیت است
رقیه معتمدی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان، بر سه محور اصلی اهمیت بنیادین دوره ابتدایی، نقش محوری معلمان و جایگاه مدرسه در کیفیتبخشی آموزشی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دوره ابتدایی زیربنای نظام تعلیم و تربیت است، گفت: شکلگیری شخصیت، مهارت و مسیر آینده دانشآموزان در این مقطع رقم میخورد.
