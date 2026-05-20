مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و کمک به همنوع در جامعه اظهار کرد: گاهی انسانها میتوانند با یک تصمیم ساده، آگاهانه و از روی قلبی بزرگ، به قهرمان زندگی بیماران نیازمند تبدیل شوند و امید به بقا را در دل خانوادههای آنان زنده کنند.
وی اهدای خون را به مثابه هدیه دادن نبض دوباره به کالبد جامعه توصیف کرد و افزود: جاری ساختن قطرات مهربانی در رگهای نیازمندان فرآوردههای خونی، مسیر سبزی است که سبب میشود حیات و نشاط در شریانهای اصلی شهر دوباره جان بگیرد و زنجیره سلامت پایدار بماند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه به تشریح جزئیات این برنامه پرداخت و تصریح کرد: در راستای تکریم داوطلبان و تسهیل در امر خونگیری، تیم سیار ادارهکل انتقال خون استان به منظور پذیرایی از مردم شریف، نوعدوست و فداکار شهرستان جوانرود به این منطقه اعزام خواهد شد.
میرزاده در رابطه با زمانبندی این فراخوان بیان کرد: این پایگاه سیار روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر در محل ساختمان بهداری قدیم واقع در خیابان طالقانی شهر جوانرود مستقر است و آماده خدمترسانی به مراجعهکنندگان خواهد بود.
وی با یادآوری ضوابط فنی و پزشکی حاکم بر فرآیند اهدا خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعملهای استاندارد سازمان انتقال خون، ثبتنام و پذیرش قطعی تمامی مراجعان منوط به احراز هویت فردی است؛ از این رو همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (مانند کارت ملی) الزامی است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان ضمن دعوت از عموم جوانان، اصناف و قشرهای مختلف مردم نیکاندیش جوانرود برای پیوستن به این صفوف داوطلبانه، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت پرشور شهروندان، گام بلندی در راستای تأمین ذخایر خونی مراکز درمانی استان برداشته شود.
