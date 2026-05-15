استقرار تیم سیار خونگیری در سنقر

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه اهدای خون در شهرستان سنقر خبر داد و اظهار کرد: تیم سیار خونگیری استان کرمانشاه روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه برای دریافت خونهای اهدایی در این شهرستان مستقر خواهد شد.
وی افزود: این برنامه با هدف تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی و کمک به بیماران نیازمند فرآوردههای خونی برگزار میشود و از مردم نوعدوست شهرستان سنقر دعوت میکنیم در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: محل استقرار تیم سیار خونگیری در مسجدالنبی (ص) جنب ترمینال سنقر خواهد بود و فرآیند خونگیری از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر انجام میشود.
میرزاده با تأکید بر اهمیت اهدای خون در نجات جان بیماران گفت: اهدای خون تنها یک اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه فرصتی دوباره برای ادامه زندگی بیماران و بازگشت سلامتی به آنان محسوب میشود.
وی ادامه داد: از تمامی شهروندانی که شرایط اهدای خون را دارند درخواست میشود با همراه داشتن کارت ملی در این برنامه حضور پیدا کنند تا بخشی از نیاز مراکز درمانی استان تأمین شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در برنامههای اهدای خون نقش مهمی در پایداری ذخایر خونی و ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران دارد.
