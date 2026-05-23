۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

تیم سیار انتقال خون در اسلام‌آباد غرب مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از اعزام و استقرار تیم سیار خون‌گیری به شهرستان اسلام‌آباد غرب در روز یکشنبه سوم خرداد ماه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت حفظ و ارتقای ذخایر فرآورده‌های خونی استان اظهار کرد: اهدای خون تجلی عالی‌ترین مظهر انسان‌دوستی، ایثار و فداکاری در جامعه است که می‌تواند با یک تصمیم آگاهانه، لبخند حیات و امید را بر چهره بیماران نیازمند و خانواده‌های آنان بنشاند.

وی با دعوت از عموم مردم نوع‌دوست و شریف شهرستان اسلام‌آباد غرب برای پیوستن به این پویش حیاتی افزود: از تمامی قشرهای مختلف، جوانان و خیران این دیار تقاضا داریم با حضور در این حرکت خداپسندانه، با اهدای بخشی از خون خود، نجات‌بخش جان بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی، مصدومان حوادث جاده‌ای و بیماران بستری در مراکز درمانی باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه به تشریح جزئیات این فراخوان پرداخت و تصریح کرد: در راستای تکریم داوطلبان و تسهیل در امر دسترسی شهروندان، پایگاه سیار این اداره‌کل در فضایی مناسب مستقر و آماده پذیرش مراجعان خواهد بود.

میرزاده در رابطه با زمان و جغرافیای این برنامه بیان کرد: این تیم سیار روز یکشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر در محل پشت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام‌آباد غرب مستقر است و خدمات فنی و پزشکی لازم را به داوطلبان ارائه می‌دهد.

وی با یادآوری الزامات پزشکی و پروتکل‌های مصوب سازمان انتقال خون خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد ملی، فرآیند ثبت‌نام، پذیرش و معاینات اولیه تمامی مراجعان منوط به احراز هویت دقیق فردی است؛ از این رو همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (مانند کارت ملی) الزامی است و بدون آن امکان خون‌گیری وجود نخواهد داشت.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت پرشور و مثال‌زدنی مردم شریف و وفادار اسلام‌آباد غرب، گام بلندی در مسیر تأمین پایدار نیازهای خونی مراکز بیمارستانی غرب استان برداشته شود.

